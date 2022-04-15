海南省属国企推动改革走深走实
以创新激活发展动力
近日，海南环岛旅游公路琼海段主线和支线的所有路面完成摊铺，已具备试通车条件，成为全线首个新建成通车路段。
环岛旅游公路是海南自贸港先导性重大基础设施项目，也是海南打造国际旅游消费中心的标志性项目。“过去全省公路建设一年投资大概100多亿元，去年只用了80天时间，环岛旅游公路就完成投资60亿元。”海南省交通投资控股有限公司相关负责人说，这是海南交通投融资改革的试点之一，突破了单纯依赖财政投入搞建设的模式，引进了一系列社会融资。
海南省国资委主任马咏华介绍，除环岛旅游公路之外，由省国资委牵线引进、相关省属企业参股的具有战略性意义的洋浦海上风电、上海浦科半导体和通航飞机制造等重大项目均取得了重要进展。
近两年来，海南省委、省政府以实施国企改革三年行动为抓手，打出政策组合拳，国资国企改革全面发力，省属国资国企资产规模连续跨过2000亿元、3000亿元两个台阶。截至去年底，省国资委重点监管企业资产总额达3117.5亿元，同比增长49.6%。此外，大企业培育成效初显，海南省发展控股有限公司资产规模达1713亿元，海南省农垦投资控股集团有限公司资产规模达861.72亿元。
在海南省发展控股有限公司，企业深入推进制度创新，取得离岛免税经营资质不到一年半，已冲上了岛内免税品销售额第二名，正推动品牌、品种、价格和国际“三同步”，将吸引更多消费回流。
在海南天然橡胶产业集团股份有限公司，企业聚焦天然橡胶主业，理顺种植、加工、贸易端的关系。“往常一年约有4个月停割期，加工厂要停工停产，现在我们探索停割期不停工、少停工，已经有1.5—2个月可以正常生产，加工厂职工增收34%，胶工增收16%，还带动了胶园周边的近万名农民增收。”集团总经理姜宏涛说。
马咏华说，随着国企改革专项行动走深走实，省属国企正不断对标一流。去年，海汽集团进入国资委国有重点企业管理标杆创建名单，金垦赛博的改革经验被列入国资委改革创新案例集。
据介绍，去年海南地方国有企业实现营收760亿元、利润总额49.6亿元，同比分别增长28.4%、62.4%。省国资委重点监管企业实现营收602.3亿元、利润总额31.8亿元，同比分别增长32.4%、27.2%。
《 人民日报 》（ 2022年04月15日 10 版）
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