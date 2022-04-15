新华社北京4月14日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷14日在网上例行新闻发布会上介绍，今年1至3月我国吸收外资同比快速增长，实现了“开门稳”。全国实际使用外资3798.7亿元人民币，同比增长25.6%。

数据显示，高技术产业引资增长较快。1至3月高技术产业实际使用外资1328.3亿元，同比增长52.9%。其中，高技术制造业增长35.7%，高技术服务业增长57.8%。

东中西部引资全面增长。1至3月我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长23.4%、60.7%和21.9%。全国有21个省（区、市）实际使用外资实现了两位数以上增长。

束珏婷还介绍了商务部近期召开汽车产业链外资企业座谈会有关情况。她说，与会外资企业对中国市场的成长性充满信心，普遍看好中国长期稳定发展的经济前景和市场潜力，表示将坚持把中国作为最重要的海外市场之一。

有企业谈到，尽管2021年汽车产业面临芯片短缺、疫情影响等挑战，但中国汽车市场产销量同比分别增长3.4%和3.8%，尤其是新能源汽车市场表现突出，产销量都超过350万辆，同比增长1.6倍。

近期，国内疫情对内外资企业的生产经营活动造成了一定影响。对此，束珏婷表示，商务部会同有关部门和地方积极采取措施帮助企业解决问题，特别是帮助疫情重点地区的外资企业，协调解决复工复产、人员入境、物流运输等方面的具体问题。经过各方共同努力，一些企业反映的困难陆续得以缓解。下一步，将继续密切关注疫情态势，进一步发挥重点外资项目工作专班作用，帮助企业实现稳定有序经营。

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