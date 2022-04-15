记者高敬、于文静、王雨萧、叶昊鸣

近期本土疫情多点频发，生活必需品保供工作十分重要。如何疏通堵点，保障“米袋子”“菜篮子”供应？记者14日对近期相关部门出台的举措进行了梳理。

相关部门的信息显示，全国重要民生商品供给充裕，粮食库存处于历史高位、蔬菜在田面积增加、肉类价格总体较为稳定——

国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌表示，保持重要民生商品价格的平稳运行具有坚实基础。总体上看，近期全国重要民生商品供给充裕，粮油价格保持平稳，猪肉价格持续低位运行，牛羊肉和鸡肉价格较为稳定，鸡蛋价格稳中略升。

他表示，3月中旬以来，蔬菜价格受疫情多发导致物流受阻、成本上升等影响，出现明显上涨，特别是上海、长春等地涨幅较大。近日随着各地保供稳价措施的落实，价格开始逐步回落。

国家粮食和物资储备局近期公布的信息显示，当前我国粮食库存处于历史高位，特别是小麦和稻谷两大口粮品种占总库存比例很高。中央储备规模稳中有增、结构和布局不断优化，地方储备规模增加，口粮比例保持较高水平，企业商品库存增加较多，防范风险能力增强。

国家发展改革委会同相关部门加强猪肉的储备调节，各地积极推动相关工作，各大中城市普遍制定了保供稳价的方案预案，充实了小包装成品粮油、猪肉等储备，部分城市还增加了鸡蛋、耐储蔬菜储备，组织开展平价销售惠民活动，一些地方根据物价变化情况向困难群众及时发放了一次性补贴。

稳定农业生产，是稳住“米袋子”“菜篮子”的基础——

记者从农业农村部获悉，目前蔬菜在田面积增加，4月上旬产量1930万吨，一季度肉蛋奶产量同比均有所增长，保障供应有坚实基础，可以满足消费需求。

农时不等人。各级农业农村部门积极应对近期疫情影响，扎实推进春耕春管，冬小麦弱苗转化升级好于预期，一二类苗比例已基本与常年持平，春播进度同比略快。

农业农村部要求各级农业农村部门指导地方落实好分级分类防疫措施，精准施策抓实抓细春管春播，加强小麦中后期田管，抓好赤霉病等小麦穗期病虫害防控，落实春播面积；加快农资下摆入户，做好农机跨区作业及夏粮机收预案，采取有效措施解决因封控措施导致的农机手返乡受阻、农机配件购不到等问题。

“多方帮一方”，疫情防控重点地区的生活物资供应工作持续加强——

商务部消费促进司副司长李党会介绍，对疫情防控重点地区，启动“多方帮一方”的联保联供机制，及时调动周边省份、生活物资外延基地省份市场资源和保供力量，维护好重点地区的正常运转。

物流畅通对稳价保供发挥着重要作用，疏通物流堵点做好保通保畅工作——

日前，国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制印发通知，要求全力保障货运物流特别是医疗防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料等重要生产物资的运输畅通。

交通运输部要求千方百计保障服务区正常运行，受疫情影响的高速公路服务区要坚持开放运营状态，不得擅自关停。同时，做好高速公路服务区滞留车辆人员的如厕、餐饮、加油等服务保障工作，确保服务区“好进快出”、收费站“好收快走”。

为切实保障重点物资和邮政快递通行，通知还要求指导电商平台和快递企业提高作业场地精准防控水平；有条件的地区可增设无接触投递设施，防止出现邮件快件积压等情况。

新华社北京4月14日电

(责编：王震、陈键)