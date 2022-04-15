新华社北京4月14日电（记者吴雨）中国人民银行货币政策司司长孙国峰14日介绍，目前，人民银行正在会同有关部门抓紧落实两项专项再贷款。其中，科技创新专项再贷款总额度为2000亿元，普惠养老专项再贷款初期选取浙江等5个省份开展试点。

近期召开的国务院常务会议提出，支持重点领域和薄弱环节融资，设立科技创新和普惠养老两项专项再贷款。孙国峰14日在新闻发布会上表示，人民银行正在按照精准滴灌、正向激励和市场化原则，创设科技创新和普惠养老两项专项再贷款。

据介绍，科技创新专项再贷款支持企业范围包括：高新技术企业、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业。该工具适用的银行包括国家开发银行、中国邮政储蓄银行等21家全国性金融机构，总额度为2000亿元，利率1.75%，采取“先贷后借”的直达机制。金融机构向企业发放贷款后，人民银行对符合要求的贷款期限6个月及以上的科技企业贷款，按本金的60%提供资金支持。

另外，人民银行将通过普惠养老专项再贷款，引导金融机构向普惠性养老机构提供优惠贷款，降低养老机构融资成本。初期先选取浙江、江苏、河南、河北、江西等5个省份开展试点，试点额度为400亿元，利率为1.75%。试点金融机构为国家开发银行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等7家全国性大型银行。

孙国峰介绍，金融机构将向符合标准的普惠性养老机构项目发放优惠利率贷款，贷款利率与同期限、同档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。该专项再贷款采取“先贷后借”的直达机制，人民银行对符合条件的贷款按本金等额提供资金支持。

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