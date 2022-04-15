记者王雨萧

记者4月12日从国家税务总局了解到，自大规模留抵退税政策实施以来，税务部门采取一系列有力措施，确保政策稳妥有序落实到位。4月1日至11日，全国税务部门共为20.3万户纳税人办理留抵退税1557亿元。

“政策实在是太及时了！”江西省抚州市崇仁县爱康新能源科技有限公司财务负责人吴志强难掩兴奋，“受疫情影响，公司生产经营压力很大，正急需一笔资金用于支付采购款，这笔退税款刚好帮助我们渡过难关。”

崇仁县税务部门相关负责人介绍，在新政出台后，县里第一时间筛选整理符合留抵退税条件的企业名单，预先摸清企业户数和留抵税额，主动上门、靠前服务、精准辅导，全力帮助企业及时、准确、充分享受政策红利。

国家税务总局货物和劳务税司相关负责人介绍，今年大规模留抵退税政策有三方面特点：一是聚焦小微企业和重点支持行业；二是增量留抵和存量留抵并退；三是制度性、一次性和阶段性安排并举。

这位负责人表示，为加快退税进度，各地税务部门针对性加强辅导，并加快审核进度，动态分析纳税人申请退税情况，及时调配退税审核、系统运维等人力资源，确保企业及时享受退税红利。

记者还了解到，税务部门已经明确，将4月至6月的留抵退税申请时间，由申报期内延长到每月最后一个工作日，进一步便利纳税人办理退税。

国家税务总局有关负责人表示，税务部门将继续采取有力有效措施，确保这项关键性举措不折不扣落实到位，全力以赴帮助广大纳税人及时充分便捷享受政策红利。

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