新华社北京4月14日电（记者魏梦佳）多潜能干细胞具有无限增殖特性和分化成生物体所有功能细胞类型的能力。北京大学邓宏魁团队经多年努力，成功开发化学小分子诱导技术使人成体细胞逆转为多潜能干细胞。这一由中国自主研发的多潜能干细胞（人CiPS细胞）制备技术，为干细胞和再生医学的发展解决了底层技术上的瓶颈问题。这一突破性研究成果于13日晚在线发表于国际学术期刊《自然》。

多潜能干细胞在细胞治疗、药物筛选和疾病模型等领域具广泛应用价值，是再生医学领域最为关键的“种子细胞”。在哺乳动物发育过程中，其只短暂存在于胚胎发育的早期阶段，随后便会分化为构成生物体的各种类型的成体细胞，丧失其“种子细胞”特性。如何逆转这一自然发育过程，使高度分化的成体细胞重获早期多潜能状态，一直是干细胞与再生医学领域最重要的科学问题之一。

邓宏魁团队一直致力于开发调控细胞命运的新方法和建立制备干细胞的底层技术。受低等动物再生过程启发，团队发现高度分化的人成体细胞在特定化学小分子组合的诱导下，可以发生类似低等动物细胞可塑性变化。基于此发现，团队对化学小分子进行大量筛选和组合，最终成功诱导人CiPS细胞，实现人成体细胞发育过程的“逆转”。

北京大学干细胞研究中心主任邓宏魁介绍，“这项全新技术，突破了以往干细胞制备技术的局限性，使干细胞制备更加简单安全、更易于标准化、更便于临床应用，为我国在再生医学和干细胞领域突破了一个瓶颈，为治疗重大疾病带来新的可能。”

团队此前研究发现，人CiPS细胞能高效制备胰岛细胞，且安全有效地改善了糖尿病猴的血糖控制，凸显了人CiPS细胞在治疗重大疾病的安全性和有效性上的突出优势。

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