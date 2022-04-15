张晓雨

帮助老年人跨越数字鸿沟，让更多老年人享受互联网带来的便捷生活，是数字化时代的重要课题。然而，据媒体报道，一些旨在方便老年人用户的适老化App及互联网应用，成了部分商家精准营销的渠道——在适老化的软件版本中植入专门的弹窗广告、捆绑下载等内容，点击屏幕即跳转到广告页面，一不留神手机里就塞满了各种“流氓软件”。

打着适老化关怀的幌子精心“算计”，不仅增加了老年人的上网难度，而且加重了老年人的上网顾虑，阻碍了老年人融入数字生活的步伐。例如，有老人就曾在使用适老模式时抱怨：“短短两分钟，竟然跳出十来次广告页面，关又关不了，让人怎么用？”

随着我国老年人口持续增长和数字化生活应用场景的日益拓宽，老年人群体的“触网”需求也日益增加，加速推进App适老化改造，解决老年人在使用智能化产品、享受智能化服务中遇到的困难，不仅是应对人口老龄化的需要，也是数字经济发展和社会文明进步的结果。此前，工信部发文要求对互联网应用进行适老化及无障碍改造，着力解决老年人看不懂、学不会、用不好等问题，从国家层面对适老化改造进行宏观部署，其重要性不言而喻。

防止App“适老”模式变“坑老”模式，相关部门要加大宣传力度，引导企业真正开发适合老年人使用的各类手机应用；要加强网络安全监管，对于屡次被处罚和反复被举报的平台，拿出刚性措施，增加其违规成本。

互联网企业要转变经营理念，坚持以人为本，多点真诚少些套路。借助算法对老年人进行精准“收割”，最终只会把自己带入“坑”里。只有深入调研老年人的用网需求，找准老年人“触网”的痛点难点，优化产品设计，真正方便老年人拥抱数字时代，企业才能获得长远发展。

当然，在老年人群体融入数字化生活的过程中，家庭和社会也要给予更多耐心，在教会老人们熟练使用智能终端的同时，还要及时给老年人普及信息安全、防骗技巧等网络安全知识，帮助老年人提高警惕，增强辨别能力，为其提供更多安全守护。

(责编：王震、陈键)