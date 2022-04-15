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如何破解对“大龄研究生”的就业歧视

柯高阳
2022年04月15日08:53 | 来源：新华社
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教育部统计数据显示，2022年全国考研报名人数达到457万人，比去年增长21%。自2014年起，教育部取消了考研的年龄限制，随着考研热的不断升温，大龄研究生的数量也逐渐增多。在经济社会高速发展和教育水平不断提高的今天，教育与学习早已不是年轻人的“专利”。“大龄学生”群体的日益壮大，正说明人们早已不再局限于多年以来“一考定终身”的狭隘认知，有了更多提升自我的意识。

不过，“大龄”也意味着更大的挑战。家庭和学业的平衡、知识更新和学习习惯的保持、就业时遭遇“区别对待”或“准入限制”等“歧视性规定”，都使得大龄研究生群体承受了更大的压力和焦虑。不少人反映，一些单位招聘、企业校招普遍设置了“报考年龄不超过28岁”“面向35岁以下招聘”等条件，年龄门槛直接将大龄研究生拒之门外，限制了他们的就业选择。

就业年龄限制的背后，纵然有各种各样的理由，但说到底还是歧视与偏见，想当然地认为大龄研究生“含金量”不高。其实，与20岁出头的年轻人相比，大龄研究生往往有着更丰富的人生阅历和工作经历，心智相对更加成熟，研究方向和人生目标更加笃定清晰，更加珍惜来之不易的读研机会。“逆行”读研的他们重返校园“回炉充电”后，可以对某个领域进行更深入的研究，再把求学的成果带回职场，帮助社会行业实现良性发展。

“人能尽其才则百事兴。”有些过于苛刻的招考年龄限制，不仅可能加剧就业“年龄歧视”，更是对人才资源的极大浪费。在我国人口红利逐渐消退的背景下，相关部门有必要对就业年龄歧视做出禁止性规定，同时出台和完善促进就业工作的配套制度和措施，营造更加公平的就业环境。

从终身学习的角度来说，高校和全社会也应鼓励和支持大龄读研的有志者，为他们高质量完成学业创造更好的条件。只有当大龄研究生拥有更多、更好的价值实现的舞台，人们才会对终身学习葆有更高昂的热情、更持久的动力。

 

(责编：王震、陈键)

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