新华社北京4月14日电（记者叶昊鸣）记者14日获悉，国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班近日印发通知，公布了《重点物资运输车辆通行证》式样。对于持有通行证的跨省份进出涉疫地区的货运车辆要保障优先通行，有条件的地区设立专用通道保障持通行证车辆快速通行。

据国务院联防联控机制综合组交通管控与运输保障专班有关负责人介绍，通行证实行“一车一证一线路”，有效期由各省级联防联控机制确定，纸质和电子通行证具有同等效力。对于通信行程卡带＊号的货车司机，司乘人员体温检测正常且48小时内核酸检测阴性证明、健康码、通信行程卡（“两码一证”）符合要求的要保障通行。同时要严格落实车辆到达前相关信息报备、目的地闭环管理等要求。

这位负责人表示，涉疫地区（中高风险地区所在的县区）所在地的省级联防联控机制，根据本地疫情防控形势和重点物资运输需求，适时启动通行证制度，按照全国统一式样制发通行证，并推行网上办理。前期已制发通行证的省份要加快与全国统一式样通行证的过渡转换。

这位负责人强调，通行证由省级联防联控机制统一监制，由省级相关部门核发。启用通行证地区的重点物资收发货单位，可根据物资类别，向所在地发展改革、工业和信息化、公安、交通运输、商务、农业农村等部门提出申请。运输起讫地均未建立通行证制度的，无需办理通行证。

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