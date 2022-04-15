4月13日，工作人员查验驶入杭州传化公路港的货车司机健康码。 新华社记者江汉摄

新华社杭州4月14日电（记者吴帅帅）清晨，位于杭州市钱塘区的传化公路港早早迎来了挂着全国各地号牌的各类货车。在经过必要的疫情防控查验后，生产资料、生活用品、快递包裹等都将在这里流动起来，这里的物流行业从业者们也迎来了忙碌的一天。

刚在车里休息了一晚，来自山东的货车司机张晓亮把车开进园区，等待装货返程。800多公里、12个多小时的路程，他既熟悉又感到充满未知。

“现在跑车不确定性确实很多。”今年3月以来，全国部分城市新冠肺炎疫情防控形势严峻，客观上造成了上下高速查验排长队等情况，也给行程码带星、核酸检测报告因超时失效的货车司机造成了困扰。

针对这些情况，近日，国务院联防联控机制印发了《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，要求各地不得随意限制货运车辆和司乘人员通行，不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件，不得简单以货车司乘人员、船员通信行程卡绿色带星号为由限制车辆船舶的通行、停靠等。

“近两天，我跑车线路上一些原来临时封闭的高速出口陆续开了，下高速的时间也有所缩短。”张晓亮说。

传化智联浙江大区办公室主任方立刚介绍，杭州传化公路港目前共入驻280多家物流企业，每天出入7000多车次。除了防疫政策规定的查验、登记、消杀外，园区不额外设置条件。“园区设有200多个房间的‘司机之家’为货车司机提供休息场所，司机工会也会定期发放防疫物资和方便食品。”

此外，本轮疫情多点散发的态势，也考验着整个物流行业的韧性。

在园区内一处占地15000多平方米的仓储空间，一家电梯制造企业的各类配件被分类整齐码放。为了缓解仓储压力，提高发货效率，部分制造业企业和物流园区协同，将待发送的货品存储于园区分拨仓。

“相当于在物流园区为企业设置了集配中心，和一台电梯相关的几十个大部件配齐之后，根据不同地区防疫政策调整，可以快速、及时发往目的地。”方立刚说。

在杭州速航物流有限公司装卸场地，总经理过俊标和员工们一起忙着查验单据、装车卸货。“困难确实不少，比如我们合作的一些个体车主车贷压力大，物流公司现金流也很紧张，但我们都在积极应对。”过俊标说。

为了应对突发的疫情管控，保障物流畅通，全国多地针对性地设置了应急接驳点、卸货区。过俊标说，最近，一批发往广东的普通货物遇到了目的地园区临时封控。“杭州公路港和我们一起想办法，通过协调目的地周边物流园区，给我们一下子腾出了3000多平方米的临时卸货存放空间，避免了我们3辆车的‘压车’。”

在杭州宇平物流有限公司装卸场地内，除了有条不紊地装运快递商品，工作人员还“见缝插针”地补充一些普通货物。通过普通货品运输配搭快递业务，公司正在积极优化运力、降低运营成本、提升运输效率。

杭州宇平物流有限公司总经理杨清树说，期盼政策帮一把，自己也要想办法。越是困难时候，越需要整个物流行业、供应链上的公司、个体合力应对。

经过一个下午的装车，48岁的个体司机黄春意发动了自己的货车，他希望这趟出车能一切顺利。

临近傍晚，雨越下越大，物流园区的出口处，这样整装待发的车辆慢慢排起了长队。

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