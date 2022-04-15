黄海波、骆飞、刘婧宇

“国家出台的通知很及时，也很有针对性，让我们看到了希望。”在高速公路上赶夜路后，正在服务区休息的大货车司机王金芝声音略显疲惫。

日前，国务院联防联控机制印发了《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，要求不得随意限制货运车辆和司乘人员通行，不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件，不得简单以货车司乘人员、船员通信行程卡绿色带*号为由限制车辆船舶的通行、停靠。切实做好因疫情滞留的货车司乘人员、船员的餐饮、如厕等基本生活服务。

该通知还要求，各地区各部门要精准落实疫情防控举措，对与本通知要求不符的防疫通行管控措施要立即整改。对于严重影响货运物流畅通、造成物资供应短缺或中断的，要依法依规严肃追究有关地方、单位和人员的责任。

消息一出，货车司机们备受鼓舞。“我身边绝大多数司机积极遵守防疫要求，也请给我们更多关爱和保障。”王金芝说。

4月14日晚上8点多，王金芝已经在南宁火车站附近准备卸货。“我昨天下高速时，行程卡带*，但站口防疫人员仔细查看我的行程轨迹后，登记了相关信息就放行了。”王金芝说，国务院这个通知起作用了，这边的防疫工作实事求是，心里特别高兴。

2月底，从湖南长沙送货到广西凭祥后，王金芝因行程码变黄，被隔离在当地10多天。3月14日解除隔离当天，她又因到医院做核酸时成为密接者被再次隔离，整个3月几乎都在隔离中度过。4月初，王金芝“自由”后便疯狂找货源。最近一趟货，就是这一车发往南宁的汽车配件。

时下，全国疫情呈现多点散发态势，不少地区提高防疫要求。许多常年在高速上飞驰的货车司机，因疫情被迫停车滞留，甚至被迫在高速公路上“流浪”。疫情之下货车司机的种种困境，不仅关乎全国物流畅通，关乎这一群体背后千千万万个家庭，也牵动了全社会的神经。

“终于让下高速了”

“不管怎么样，今天终于让下高速了。”陶贵阳如释重负。

3月31日，这位大货车司机拉着一车小商品从山东临沂出发，计划当天抵达江苏南部一县级市，结果被堵在该市一处高速路口前。4月14日中午，他才被允许进入城区卸货。

“我看了国务院下发的通知，这次给我们放行，跟这个通知有关。”陶贵阳说，“情况应该会好起来吧，我们货车司机太难了。”

整整14天，陶贵阳吃喝拉撒全在车里。一开始可以点外卖，后来外卖不送了，只能委托附近的人买方便面。

他想把货拉回山东，货主告诉他，拉回来就不结运费，思来想去还是继续在高速路口等着。

肖皇来自重庆，妻子一起跑运输，没有固定路线。最近这趟货从四川绵阳到浙江宁波，是用于防疫帐篷的防水布，全程要跑3天。之前沿途很多高速服务区都封了起来，有些服务区虽然开着，但吃饭的地方关着门。在湖北省境内，想下高速给货车加水防止轮胎温度过高，结果连续三个高速口都不让下，“每个口都有不同的理由。”肖皇说，有的是依据本地防控政策，有的说他经过高风险区，有的要求出示通行证。

这位货车司机是在快手上刷到国务院发布的通知，“说是不让为难我们这些货车司机，但我没有感觉到明显变化，可能地方上反应没有那么快吧。”

货车司机王兆斌经常往返于吉林和辽宁两地，主要运送一些蔬菜水果。前段时间吉林省疫情比较严重，他的货车因为有防疫应急物资通行证，所以顺利地运送了不少物资过去，这让他对自己的工作多了一份自豪。

当问及国务院下发通知后，沿途有哪些变化？他不假思索地说，之前临时关闭的一些高速服务区陆续开了，司机休息更加方便，“但下到国道还不太行”。

4月13日，他从吉林白山返回辽宁沈阳，想省点钱就提前下高速上了国道，结果被检查站工作人员拦了下来。

“我向他们解释，我有通行证，而且是过来送菜的，但对方说什么也不让过，就给我撵回来了。”王兆斌有些气愤，现场拨打热线电话投诉，试了几次也打不通。

“6个小时真不够”

尽管允许下高速去物流点卸货，但陶贵阳只能在这个县级市逗留6个小时，而且全程必须待在车里，逾期就要就地隔离。物流点工作人员手脚利索地卸完货，还隔着车门上的封条，给陶贵阳送了一份盒饭。4月14日傍晚，他踩着点启程返回山东。

大货车司机宋经文没有那么幸运。和陶贵阳同一时间同一地点下高速的他，因为车上装的是出口物品，交接手续多，晚上11点才能卸货。

“6个小时真不够，我肯定要超时了，听天由命吧。”宋经文无奈地说。

大货车司机罗尧兵看到，很多同行在朋友圈分享国务院保通保畅的通知。这两天运货过程中，他能感觉到通知产生了效果，因为去的几个地方都很畅通，和之前的经历产生了强烈对比。

3月中旬，罗尧兵驾车途经发生了疫情的浙江嘉兴，而后在前往湖北和浙江两个城市时，即便携带绿码、行程无星的他，依旧在下高速时被劝返。

“比起其他车辆，前段时间货车司机到哪里都会被格外‘关照’，甚至有的地方说劝返就劝返，完全不听解释。”罗尧兵说，疫情之下，很多人看货车司机似乎都戴着有色眼镜。 一周多之前，罗尧兵驾驶货车沿着杭瑞高速从湖北武汉前往浙江温州，途经江西时，已是凌晨1点多。行驶了10多个小时的他，本想找服务区休息一下，但经过3个服务区都被“拒绝入内”。

“有两个因为防控疫情夜间完全关闭，有一个自己都停好车了，保安跑过来告知因疫情管控，大货车不能停留。”罗尧兵回忆说，当时真的很疲惫，继续行驶很危险，最后只能停在高速路上的临时停车区打个盹。

“连饭钱都是借的”

和大多数货车司机一样，陶贵阳也背着沉重的车贷。他的这辆欧曼牌半挂车去年新买的，现在每个月要还1.2万元。

“这个月的车贷还没有着落，回到山东后，我会向老板申请缓交一段时间。”陶贵阳说，如果生意还没有起色，就回安徽老家待一段，已经三四个月没见到老婆孩子了。

在高速公路等待的时间里，宋经文最担忧的也是每月1.4万元车贷和2000多元房贷。从春节以来，他就再也没向山东老家寄过一分钱生活费。今年油价上涨、运费走低，加上疫情影响，三天两头歇着，让他压力巨大。“现在每月收入不高，还完车贷房贷已所剩无几。”他说。

来自安徽宿州的大货车司机丁正杰，因所在区域有疫情，正被隔离在租住的小区内。4月15日，又到了偿还车贷的时间。“因为疫情隔离，自己近一个半月没收入，上个月的车贷都是借钱还的，这个月只能申请延期，而且月底还要还房贷，压力好大。”他接连感叹道。

今年35岁的丁正杰，是一个7口之家的顶梁柱。常年在外跑货车，每个月房贷、车贷等硬性支出需要6500元，每月还要定期往家里寄将近3000元生活费。

“一个多月没收入，除了借钱还房贷、车贷外，这两个月还从网络贷款平台上借了2000多元给家里寄去。”他无奈地说，这段时间吃饭钱都是找同事借的。

让好政策“长牙齿”

不少货车司机表示，自己每天都在路上飞驰，职业病也很多，是冒着风险求生存。当前疫情防控进入常态化，遵守防疫要求，人人有责，但也应该考虑货车司机跨省流动的客观因素给予更多政策保障，这样能守住全国2000多万名大货车司机的“饭碗”，也能更好地保障经济良好运行。

认真看完国务院保通保畅的通知后，货车司机高世龙认为，好政策更要有好落实，希望相关部门对地方在防疫中落实保通保畅不作为、乱作为加强督察。“保通保畅，要惩处添堵的，让好政策‘长牙齿’。”

高世龙说，现在一个地区一个防疫政策，货车司机每天要面对不同的政策，经常举步维艰，希望国家能重视这一点，让货车司机可以痛痛快快地拉货。

“跨省流动就不提了，有时候在一个地级市内流动，都会遇到政策不一致的情况。”他补充说，原本一两个小时的车程，有的地方申请通行码至少要提前一天，而且不一定能申请成功。

“我这样的年轻人都要折腾半天才可能弄好申请资料，那些年龄大的司机连智能手机都玩不转，申请就更难。”高世龙感慨道。

苏州华远天下物流有限公司负责人高朋说，受疫情影响，当前货运物流行业整体疲软，但从2020年疫情后的情况看，随着疫情逐步控制，货运物流会出现报复性增长，也会刺激不少人购买货车，进军物流行业，一旦恢复理性后又会出现货运行业供给过剩，供需不平衡等问题。他建议相关部门应该提前部署谋划，指导和保障货运物流行业健康平稳运行。

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