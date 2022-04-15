新华社北京4月14日电（记者郭宇靖）记者14日从北京市发展改革委了解到，近日《北京市推进京津冀协同发展2022年工作要点》正式印发。要点提出，北京将以构建现代化首都都市圈为统领，带动协同发展重点领域取得新突破。

要点提出，将紧抓“牛鼻子”坚定不移疏解非首都功能，严控非首都功能增量，引导不具备比较优势的一般生产制造环节调整退出，促进具备升级条件的企业绿色化、数字化转型和智能化提升。

今年，北京将加快构建现代化首都都市圈，包括建设环京周边地区“通勤圈”，京津雄地区“功能圈”和节点城市“产业圈”。其中，“通勤圈”将深化通州、大兴、房山等区与北三县、固安、武清等环京周边地区密切合作，引导北京适宜产业在环京地区发展；“功能圈”将深化雄安新区与城市副中心“两翼”对接协作，形成错位联动发展格局，推进北京空港、陆港与天津港的规划衔接融合；“产业圈”将以创新链带动产业链，共建新能源汽车、工业互联网等上下游衔接的产业链和供应链体系。

在支持雄安新区提升承接能力方面，北京将继续推动“三校一院”交钥匙项目后续工作。推动出台雄安新区中关村科技园发展规划，支持符合雄安新区功能定位的创新资源集聚发展；在高质量推进城市副中心建设中，城市副中心将继续保持年度千亿元投资强度，加快推进三大文化设施、行政办公区二期、城市副中心站综合交通枢纽等项目建设。同时，将以环球主题公园外溢效应，延伸发展动漫游戏、演艺娱乐等文化旅游产业链条。

在推进通州区与廊坊北三县一体化高质量发展中，将推动出台通州区与北三县一体化高质量发展示范区相关方案。此外，还将进一步深化京津冀地区交通、生态、产业、公共服务等重点领域合作，其中新能源汽车、生物医药、工业互联网等领域将强化产业的协同发展。

北京市发展改革委有关负责人表示，将做好冬奥可持续和遗产工作，继续发挥北京冬奥会、冬残奥会对京津冀协同发展牵引作用，建设好京张体育文化旅游带。

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