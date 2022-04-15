人民网北京4月15日电 （记者王震）据海关总署15日消息，2022年一季度，全国海关共截获检疫性有害生物173种，1.39万次；境外预检淘汰不合格动物2.33万头，淘汰率18.74%。首次从进境种苗中截获光滑拟毛刺线虫、波斯茎线虫。

海关总署介绍，一季度从旅客携带、寄递等渠道截获活体动植物1621次，其中包括大黑弓背蚁、爪哇短胸天牛、芡欧鼠尾草等多种外来物种。

针对高致病禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟发生国家和地区的动植物产品发布禁令公告7份，退回、销毁不合格农产品420批，涉及34个国家（地区），有效防范了疯牛病、非洲马瘟、高致病性禽流感、松材线虫、红火蚁、地中海实蝇、小麦矮腥黑穗病菌、番茄褐色皱果病毒等重大动植物疫情疫病和外来入侵物种通过口岸传入，保护了我国农林牧渔业生产安全、生态安全和人民身体健康。

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