人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海关总署：一季度共截获检疫性有害生物1.39万次

2022年04月15日10:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月15日电 （记者王震）据海关总署15日消息，2022年一季度，全国海关共截获检疫性有害生物173种，1.39万次；境外预检淘汰不合格动物2.33万头，淘汰率18.74%。首次从进境种苗中截获光滑拟毛刺线虫、波斯茎线虫。

海关总署介绍，一季度从旅客携带、寄递等渠道截获活体动植物1621次，其中包括大黑弓背蚁、爪哇短胸天牛、芡欧鼠尾草等多种外来物种。

针对高致病禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟发生国家和地区的动植物产品发布禁令公告7份，退回、销毁不合格农产品420批，涉及34个国家（地区），有效防范了疯牛病、非洲马瘟、高致病性禽流感、松材线虫、红火蚁、地中海实蝇、小麦矮腥黑穗病菌、番茄褐色皱果病毒等重大动植物疫情疫病和外来入侵物种通过口岸传入，保护了我国农林牧渔业生产安全、生态安全和人民身体健康。

(责编：王震、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
海关总署：一季度共截获检疫性有害生物1.39万次
　　人民网北京4月15日电 （记者王震）据海关总署15日消息，2022年一季度，全国海关共截获检疫性有害生物173种，1.39万次；境外预检淘汰不合格动物2.33万头，淘汰率18.74%。首次从进境种苗中截获光滑拟毛刺线虫、波斯茎线虫。…
医疗美容行业这九类违法行为将被重点查处
　　人民网北京4月15日电 （记者李楠桦）“2021年，市场监管总局在全国范围内开展重点领域反不正当竞争执法专项整治，将严厉打击医美市场虚假宣传、仿冒混淆等不正当竞争行为列为整治重点之一，查办了一批医美市场不正当竞争案件，着力规范医美市场竞争秩序，彰显市场监管部门严厉整治医美市场乱象的决心。”市场监管总局价监竞争局一级巡视员杨洪丰在4月14日召开的新闻发布会上介绍，2021年，全国各级市场监管部门共查办各类不正当竞争案件8563件，罚没金额5.73亿元，为营造公平竞争的市场环境提供了有力保障。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部