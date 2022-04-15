人民网北京4月15日电 （记者孙博洋）14日，市场监管总局召开了“2022民生领域案件查办‘铁拳’行动”专题新闻发布会，会上，市场监管总局相关负责人介绍了相关情况。

近年来，液化气瓶安全事故引起广泛关注，“黑气瓶”也成为威胁群众生命财产安全的隐患之一。对此，市场监管总局特种设备局一级巡视员高继轩表示，液化石油气瓶流动性强，所处环境条件千差万别，多数置于百姓家庭厨房之内。充装使用超过规定的设计使用年限或者未按期进行定期检验的气瓶及气瓶阀门，可能由于材质劣化、腐蚀减薄、瓶阀密封元件老化等原因导致气瓶耐腐蚀性、耐压程度和密封性降低；继续使用极有可能会发生泄漏、爆炸等危险。因此，气瓶及气瓶阀门到了规定年限，应当强制报废。但是，本应报废的黑气瓶被不法分子低价回收，翻新后摇身一变成为假冒伪劣的“新气瓶”再次流入市场，存在极大的安全风险和隐患，严重危害人民群众生命财产安全。

据高继轩介绍，在2021民生领域“铁拳”行动中，各地共查处案件411起，涉及翻新“黑气瓶”、充装超期报废气瓶等9类517项违法违规行为，起到极大震慑作用。3年来，全国累计查处存在违法违规行为的液化石油气瓶充装站3067家，取缔非法液化石油气瓶充装站和检验站510家；查处翻新黑气瓶11.1万只、超期未检气瓶587.4万只，将报废气瓶去功能化处理700.3万只。

2022年，总局印发《“黑气瓶”整治巩固提升行动方案》，提出行动的主要目标、重点任务和整治方式。高继轩表示，市场监管部门将持续针对突出违法行为从严从重进行打击，狠抓案件查办，行刑衔接，切实打出震慑和声势。同时，从正面着手，从源头抓起，加快推动气瓶充装追溯体系建设、鼓励气瓶充装企业购买气瓶充装安全责任保险等工作，提升在用气瓶质量安全水平，切实提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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