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人民银行开展1500亿元1年期MLF操作 利率与前期持平

2022年04月15日10:18 | 来源：人民网
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人民银行官网截图。

人民网北京4月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日开展了1500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.85%、2.1%，均与前期持平。

据了解，MLF操作利率已经三个月保持不变。今年1月，公开市场操作和MLF两大政策利率同步下调10个基点，分别降至2.85%、2.1%。

人民银行货币政策司司长孙国峰14日在第一季度金融统计数据新闻发布会上表示，下一步，人民银行将按照国务院常务会议要求，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。

(责编：罗知之、高雷)

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