人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国家发改委印发《革命老区振兴发展2022年工作要点》

2022年04月15日10:11 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，为进一步加强对革命老区振兴发展工作的指导，支持革命老区振兴发展实现新的进展，国家发展改革委近日印发《革命老区振兴发展2022年工作要点》（以下简称《工作要点》）。

据了解，《工作要点》围绕巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、基础设施建设、传承弘扬红色文化、促进绿色低碳转型发展、支持革命老区重点城市发展、加大政策支持等六个方面，明确了58条年度重点任务。《工作要点》提出，以赣闽粤、陕甘宁、大别山、左右江、川陕、湘赣边、湘鄂渝黔、海陆丰、琼崖、沂蒙、太行、浙西南等12个革命老区和赣州、龙岩、三明、延安、遵义等20个革命老区重点城市为重点，加快推动“十四五”相关专项规划和重点领域实施方案的落地见效，更好发挥革命老区专项资金、转移支付、对口支援、对口合作等支持政策的作用，持续健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系，努力营造全社会支持参与革命老区振兴发展的良好氛围。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门和有关省（区、市），认真落实《工作要点》，支持革命老区振兴发展在新时代取得新的更大进展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家发改委印发《革命老区振兴发展2022年工作要点》
　　人民网北京4月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，为进一步加强对革命老区振兴发展工作的指导，支持革命老区振兴发展实现新的进展，国家发展改革委近日印发《革命老区振兴发展2022年工作要点》（以下简称《工作要点》）。 据了解，《工作要点》围绕巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、基础设施建设、传承弘扬红色文化、促进绿色低碳转型发展、支持革命老区重点城市发展、加大政策支持等六个方面，明确了58条年度重点任务。…
费列罗巧克力全球召回 海关总署提醒：不要食用相关产品
　　人民网北京4月15日电 （记者王震）据海关总署15日发布消息，费列罗召回在比利时生产的巧克力，存沙门氏菌污染风险，并提醒消费者不要食用相关产品。 根据世界卫生组织国际食品安全网络（infosan）通报并经比利时驻华使馆确认，意大利巧克力生产商费列罗集团宣布在全球范围内召回其在比利时阿尔隆（Arlon）工厂生产的任何批次、保质期和包装方式的品类为Kinder Surprise、Kinder Mini Eggs、Kinder Surprise Maxi和Kinder Schokbons的巧克力产品。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部