人民网北京4月15日电 （记者申佳平）据国家发展改革委消息，为进一步加强对革命老区振兴发展工作的指导，支持革命老区振兴发展实现新的进展，国家发展改革委近日印发《革命老区振兴发展2022年工作要点》（以下简称《工作要点》）。

据了解，《工作要点》围绕巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴、基础设施建设、传承弘扬红色文化、促进绿色低碳转型发展、支持革命老区重点城市发展、加大政策支持等六个方面，明确了58条年度重点任务。《工作要点》提出，以赣闽粤、陕甘宁、大别山、左右江、川陕、湘赣边、湘鄂渝黔、海陆丰、琼崖、沂蒙、太行、浙西南等12个革命老区和赣州、龙岩、三明、延安、遵义等20个革命老区重点城市为重点，加快推动“十四五”相关专项规划和重点领域实施方案的落地见效，更好发挥革命老区专项资金、转移支付、对口支援、对口合作等支持政策的作用，持续健全新时代支持革命老区振兴发展的“1+N+X”政策体系，努力营造全社会支持参与革命老区振兴发展的良好氛围。

国家发展改革委表示，下一步将会同有关部门和有关省（区、市），认真落实《工作要点》，支持革命老区振兴发展在新时代取得新的更大进展，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

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