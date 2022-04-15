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费列罗巧克力全球召回 海关总署提醒：不要食用相关产品

2022年04月15日10:11 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者王震）据海关总署15日发布消息，费列罗召回在比利时生产的巧克力，存沙门氏菌污染风险，并提醒消费者不要食用相关产品。

根据世界卫生组织国际食品安全网络（infosan）通报并经比利时驻华使馆确认，意大利巧克力生产商费列罗集团宣布在全球范围内召回其在比利时阿尔隆（Arlon）工厂生产的任何批次、保质期和包装方式的品类为Kinder Surprise、Kinder Mini Eggs、Kinder Surprise Maxi和Kinder Schokbons的巧克力产品。召回原因是上述产品可能受到沙门氏菌污染。

海关总署提醒消费者：

1.暂不通过任何渠道购买费列罗集团比利时阿尔隆（Arlon）工厂生产的上述产品。

2.如有任何方式（包括各种渠道购买、赠予）获得费列罗集团比利时阿尔隆（Arlon）工厂生产的上述产品，立即停止食用，与原获得渠道联系退货事宜或与费列罗贸易（上海）有限公司联系。

(责编：王震、高雷)

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