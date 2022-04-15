人民网北京4月15日电 （记者孙博洋）14日，市场监管总局召开了“2022民生领域案件查办‘铁拳’行动”专题新闻发布会，会上，市场监管总局相关负责人介绍了相关情况。

近年来，医美行业发展迅速，但也存在着虚假宣传等一些问题，而医疗美容领域虚假宣传也在2022年“铁拳”行动重点打击的8类民生领域违法行为之中。

对此，市场监管总局价监竞争局一级巡视员杨洪丰表示，医疗美容行业的发展，是人们生活质量提升的标志，有庞大的市场需求。但是，伴随着行业迅速发展的同时，也出现了如虚假宣传、仿冒混淆、诱导消费等行业乱象问题，不仅破坏医疗美容行业竞争秩序，甚至威胁到消费者的身体健康和生命安全。依法严厉查处医疗美容领域不正当竞争行为，对于净化医疗美容市场环境，切实保护人民群众合法权益，推动医疗美容行业健康持续规范发展具有重要意义。

据杨洪丰介绍，2021年全国各级市场监管部门共查办涉及医美领域虚假宣传案件103件，罚没金额598万元。

杨洪丰表示，针对目前医美行业存在的突出问题，本次“铁拳”行动中，市场监管部门将重点查处以下九类违法行为：一是医疗美容机构提供的医疗服务，与通过店堂、微信公众号、网站等发布有关美容效果承诺不一致的行为。

二是通过虚构、夸大医生资历、医疗机构资质荣誉等方式作虚假或者引入误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或相关公众的行为。

三是通过虚假案例、虚构诊疗前后对比图等方式，对医疗美容效果或产品功效作虚假、夸大宣传，欺骗、误导消费者或相关公众的行为。

四是聘请网络红人、知名博主、带货主播等开展直播营销，直播中利用话术进行虚假商业宣传，欺骗、诱导消费者或相关公众的行为。

五是通过“刷单炒信”等方式虚构交易、编造用户评价，欺骗、误导消费者或相关公众的行为。

六是利用“软文”、“种草笔记”、编造医美日记等形式进行虚假营销，欺骗、误导消费者或相关公众的行为。

七是未经授权使用具有较高知名度医院的名称、字号或简称等，引人误认为是知名医院的商品，或与知名医院存在特定联系的行为。

八是擅自使用他人有一定影响力医疗美容服务机构商业标识、字号或简称等，引人误认为是该机构商品或者与该机构存在特定关联的行为。

九是擅自使用他人有较高知名度或影响力医疗美容服务平台名称、APP标识装潢、域名主体部分、网页内容等，引人误认为是该平台或者与该平台存在特定联系的行为。

杨洪丰表示，此次“铁拳”行动中，市场监管部门将依法严厉打击医美行业不正当竞争行为，切实维护消费者合法权益，净化行业发展环境，积极推动医美行业向高品质、规范化发展升级。

(责编：郭思邈、高雷)