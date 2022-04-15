人民网北京4月15日电 （记者孙博洋）14日，市场监管总局召开了“2022民生领域案件查办‘铁拳’行动”专题新闻发布会，会上，市场监管总局相关负责人介绍了相关情况。

据市场监管总局执法稽查局局长燕军介绍，2021年“铁拳”行动取得积极成效，各地共查办食品非法添加、销售药残超标的畜水产品、“偷工减料”钢筋线缆、劣质儿童玩具、中介机构“乱收费”、翻新“黑气瓶”、农村市场“山寨”酒水饮料、“神医”“神药”虚假广告等8类违法案件9.44万件，移送公安机关1935件。从案件情况看，食品安全类违法案件5.22万件，约占55%，“山寨”酒水饮料、节令食品案件2.59万件，约占27%。

燕军表示，去年的“铁拳”行动有4个突出特点：一是组织保障有力，迅速打开工作局面，在各级市场监管部门的层层传导推动下，“铁拳”行动很快在全国落地铺开，形成了以点带面、以案释法、打宣结合、多方参与的工作格局。

二是广泛摸排线索，“铁拳”行动精准发力。各级市场监管部门充分利用监督抽查、现场检查、投诉举报等渠道，广泛搜集违法线索，通过12315平台大数据动态分析，为执法办案提供靶向信息。

三是上下区域联动，有效提升执法合力。总局印发《市场监管执法稽查案件协助调查管理规定》，指导长三角、京津冀、淮海经济区等加强区域执法协作。

四是坚持“打”“宣”结合，形成有力震慑效应。各级市场监管部门统筹推进案件查办与宣传曝光，以案释法、以案普法。总局和省级市场监管部门召开“铁拳”行动新闻发布会38场，曝光典型案件159批、1310件。

对于2022年“铁拳”行动的部署情况，燕军表示，今年的“铁拳”行动明确了重点查处的8类违法行为，分别是：食用油掺杂掺假，声称减肥、壮阳等食品非法添加，油品质量违法和加油站计量作弊，“神医”“神药”等虚假违法广告，医疗美容领域虚假宣传，翻新“黑气瓶”和劣质燃气具，超期未检电梯，面向未成年人开展“无底线营销”。

同时，他表示，“铁拳”行动涉及的商品、领域和行业，直接关系到人民群众的生命健康和财产安全，群众关心、社会关切、舆论关注。加大对这些违法案件的查办力度，是民意所盼，也是化解市场监管风险、强化市场监管的重要职责所在。考虑到各地实际情况不同，“铁拳”行动坚持“规定动作”与“自选动作”相结合。各地可根据本地实际确定案件查办重点，增加新的内容。

此外，在行动开展过程中，面对市场监管领域出现的新情况、新问题，增加查办案件重点。燕军表示，如近几年，商品过度包装有泛滥的趋势，不仅浪费资源、污染环境，也助长奢靡之风，社会反映强烈，市场监管总局也将配合有关部门协同开展治理，目前，正在研究制定市场监管部门的工作方案。

燕军表示，“铁拳”行动案件查办重点要力求通过“小切口”贴近“大民生”，找准人民群众“急难愁盼”的重点问题，通过严厉打击违法行为，解决老百姓的烦心事、闹心事、揪心事，不断提高人民群众的满意度和获得感。

(责编：郭思邈、高雷)