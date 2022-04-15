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1-2月全国投资增长12.2% 国家发改委：稳投资工作具备三大有利条件

2022年04月15日11:12 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者申佳平）在国家发展改革委今日召开的专题新闻发布会上，国家发展改革委投资司司长欧鸿介绍，今年1-2月份，全国投资增长12.2%，比2021年全年提高了7.3个百分点，实现良好开局，稳投资工作取得积极成效，呈现出不少亮点和特点。

欧鸿具体介绍，从投资领域看，制造业投资和基础设施投资增势较好。1-2月制造业投资延续了去年以来快速恢复的势头，成为拉动投资增长的重要动力。基础设施投资稳中向好，1-2月增长8.1%，较去年全年提高7.7个百分点。

从投资结构看，投资质量不断提升，结构逐步优化。高技术产业投资快速增长。社会领域投资力度持续加大，其中，卫生和教育投资增长迅速。

从资金来源看，政府投资和民间投资共同发力。财政资金早发力的带动效果明显，今年前两个月，实际到位资金中国家预算资金增长较快。民间投资活力增强，1-2月增速较去年全年明显提高。

从发展趋势看，投资先行指标向好。目前新开工项目与去年同期相比有较大幅度增加，将对投资稳定增长形成有力支撑。

欧鸿表示，3月份以来受疫情等因素影响，虽然保持投资平稳增长面临一些压力，但总的看当前稳投资工作具备不少有利条件。

一是地方政府专项债券可用规模较大，今年专项债券安排3.65万亿元，加上去年四季度发行的约1.2万亿元，将对今年投资增长形成重要支撑。

二是投资增长点较多，基础设施补短板、推进“双碳”领域项目、发展新兴产业、实施新型城镇化等方面仍有较大投资空间。

三是各地方、各方面稳投资工作积极性高、力度大。预计一季度投资将保持平稳增长。

(责编：申佳平、高雷)

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