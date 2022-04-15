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第131届广交会线上开幕 助力“稳链稳贸”

2022年04月15日11:26 | 来源：新华网
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　　新华社广州4月15日电（记者丁乐）第131届中国进出口商品交易会15日线上开幕，为期10天的展会以“联通国内国际双循环”为主题，吸引境内外参展企业约2.55万家，预计将有220多个国家和地区的采购商线上参会，共同助力“稳链稳贸”。

　　广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，本届广交会总体规模保持稳定，按16大类商品设有50个展区，超290万件展品亮相，其中新品超90万件、绿色低碳展品超48万件，均创历史新高。

　　优质企业踊跃参展。出口展中品牌企业2132家，还有专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、中华老字号等企业4395家；进口展吸引32个国家和地区的402家境外企业参展，分布在家用电器、食品、家用纺织品、五金、个人护理用具、家居用品等行业。

　　本届广交会提升数字化水平和贸易对接功能，展览包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区3部分，并增设企业和产品标识等功能；同时引入中欧班列、航运等新服务和跨境电商、海外仓等新业态，提供更全贸易生态服务。

　　100多场线上新品首发首展首秀、50场“贸易之桥”全球云推介、8场“好宝、好妮探广交”贸易促进和配对活动、线上双循环促进活动和多场线上论坛……本届广交会活动丰富，全面提升供采对接实效。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

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