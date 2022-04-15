人民网北京4月15日电 （记者申佳平）“疫情之下身边的医院给不给力？”“老龄化叠加“三孩”政策，一老一小怎么办？”……今日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委社会司副司长孙志诚表示，针对群众的操心事、烦心事，国家发展改革委把社会民生领域补短板强弱项作为积极扩大有效投资的重要内容，把民生工程摆在更加重要的优先序列上，切实加大投入力度，精心谋划投资方向，扎实推进项目建设。

孙志诚具体介绍，一是在响应广大人民群众的“急难愁盼”上下功夫。国家发展改革委将积极支持省、市、县三级疾控中心的建设，筑牢基层公共卫生防控“第一道防线”；支持国家和省级区域医疗中心建设项目，大力增加人民群众身边的好医院、好医生，着力减轻病人异地求医的负担。重点支持公办养老托育机构建设，创新性支持普惠养老、普惠托育、普惠幼儿园、全民健身等设施建设，切实解决孩子的“入园难”“入园贵”，老人的安心养老服务何处寻、群众健身去哪里等难题。支持残疾人服务设施、精神卫生福利机构、儿童福利院和未成年人保护中心、优抚医院、光荣院等设施建设，保障弱势群体的权益，兜牢社会底线。

二是在高效发挥中央投资的带动作用上下功夫。国家发展改革委将进一步发挥好中央投资“四两拨千斤”的作用，注重以投资换机制，促进有关领域、有关区域形成整体性的制度设计和解决方案，统筹土地、规划、财税、融资等多项支持政策，实现“要素跟着项目走”。将指导地方统筹用好地方财政资金、地方政府专项债等多种资金渠道，共同加大民生领域的投入。还将积极推动中央部门、地方政府、相关企业、金融机构等参与主体建立合作伙伴关系，激发社会力量的积极性。

三是在民生保障和改善的落地见效上下功夫。国家发展改革委会同相关行业主管部门，为每一个专项资金都制定了专门的实施方案，与民生保障目标挂钩，明确建设任务和完成时限，完善经费、人员等配套措施。将把民生保障目标、项目建设与评估督导有机结合起来，通过重大建设项目库、实地调研等多种方式，对地方执行中央预算内投资计划是情况及项目的具体进度进行实时监测、按月调度，确保相关项目如期开工、及时完工，尽快形成实物工作量。通过这些举措，使公共服务设施项目做到建一个，成一个；成一个，用一个，让广大人民群众看得到变化，有实实在在的获得感。

孙志诚同时提到，面对当前疫情持续散发多发的形势，国家发展改革委将保持和加大医疗卫生领域的投入力度。总体来看，“十四五”中央预算内投资将向疫情防控救治、优质医疗资源扩容、中医药振兴发展等群众期盼的重大工程倾斜，今年主要将做好以下几项工作。

第一，针对“外防输入”的紧迫需要，提升重点地区疫情防控能力。今年初，已安排两个批次医疗卫生领域中央预算内投资33.8亿元，支持61个项目建设。其中，重点支持9个陆路边境地区加强实验室建设和检测救治设备配备，筑牢边境口岸疫情防控救治的防线。同时，根据疫情防控形势的变化和需要，及时完善工作预案，持续支持疫情防控能力建设。

第二，针对“内防反弹”的短板弱项，实施疫情防控救治相关重大工程。按照《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》，围绕防控、救治、救援，立体布局一系列重大工程。2021已经安排中央投资88.44亿元，重点支持了省、市、县三级疾控中心建设，着力提升省级、人口大市疾控中心检测和应急处置快速响应、有效应对的能力。今年，将继续支持疾控体系的建设。启动国家中医疫病防治基地建设工程，在全国布局建设30个左右国家中医疫病防治基地。积极推进国家紧急医学救援基地建设，逐步覆盖到全国所有省份。同时，谋划推出区域公共卫生中心、国家重大传染病防治基地等重大工程，进一步织牢织密公共卫生安全防护网。

第三，聚焦群众“看病难”问题，推动优质医疗资源向群众身边拓展延伸。一是有序扩大国家区域医疗中心建设，在8个试点省份26个国家区域医疗中心建设取得阶段性成效的基础上，继续引导高水平医院到医疗资源相对薄弱、外转就医较多的地方，建设国家区域医疗中心，逐步完成全国范围内的规划布局，向“大病不出省”的目标再迈进一步。对于每一个国家区域医疗中心建设项目，中央预算内投资将分阶段给予资金支持，累计不超过5亿元。二是启动国家医学中心建设，按照“揭榜挂帅”和“赛马”的原则，遴选高水平研究型医院，打造医学领域的“国之重器”。三是有序推进省级区域医疗中心建设，促进省域内优质医疗资源的区域均衡布局，努力缩小地市和省会城市之间医疗水平的差距。

第四，坚持中西医并重，大力支持中医药振兴发展。启动实施国家中医药传承创新中心建设工程，支持30个左右国家中医药传承创新中心建设。谋划推出中西医协同“旗舰”医院建设工程，示范引领中西医协同。继续推进中医特色重点医院建设，进一步增加群众身边的优质中医药服务资源。

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