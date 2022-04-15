“东数西算”效应初显 西部地区大数据中心投资较去年同期增长6倍
2022年04月15日11:56 | 来源：人民网
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人民网北京4月15日电 （记者申佳平）4月15日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委高技术司副司长、一级巡视员孙伟介绍，今年以来，全国10个国家数据中心集群带动各方面投资超过1900亿元，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。
孙伟表示，国家发改委与有关部门一道，大力推动实施“东数西算”工程，加快构建全国一体化大数据中心体系。前期联合四部门已批复同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划设立了10个国家数据中心集群。按照总体布局要求，相关市场主体积极参与大数据中心建设，投资带动效应初步显现。
据统计，今年以来，全国10个国家数据中心集群中，新开工项目25个，数据中心规模达54万标准机架，算力超过每秒1350亿亿次浮点运算，约为2700万台个人计算机的算力，带动各方面投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍，投资总体呈现出由东向西转移的良好趋势。
孙伟指出，大数据中心作为数字经济运行的底座，不仅能有效带动信息技术研发制造、通信网络、能源等上下游产业投资，还能促进经济社会全面数字化转型升级、区域协调发展，进一步畅通数据要素流通应用，对不断做强做优做大我国数字经济具有重要基础性作用。预计“十四五”期间，大数据中心投资还将以每年超过20%的速度增长，累计带动各方面投资将超过3万亿元。
国家发展改革委将进一步加大统筹力度，发挥政策叠加效应，加快提升8大算力枢纽的影响力和集聚力，有效带动大数据中心产业上下游投资。在投资建设过程中，将坚持市场导向、按需建设，严格能耗约束，提升利用效率，积极促进大数据中心集约化、规模化、绿色化发展。
(责编：申佳平、高雷)
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