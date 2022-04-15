人民网北京4月15日电 （记者申佳平）“积极扩大有效投资，既有利于扩大当前需求、应对经济下行压力；又有利于优化供给结构、推动高质量发展。”在国家发展改革委15日召开的专题新闻发布会上，国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，将重点从四个方面做好扩大有效投资工作。其中提到要按照适度超前，推进水利、交通、能源等基础设施建设，同时激发社会投资活力，促进社会资本重点项目落地实施。

欧鸿具体介绍，第一是聚焦重点领域。其中一是基础设施建设。按照适度超前开展基础设施投资的要求，推进水利、交通、能源等基础设施建设，加快城市燃气管道等老化更新改造和排水防涝设施建设，加强新型基础设施建设。二是制造业和高技术产业。提升制造业核心竞争力，推进关键核心技术攻关。实施煤电节能降碳改造，推进石化、钢铁等行业节能降碳改造，同时带动装备制造等行业投资。三是社会民生领域补短板建设。推进城镇老旧小区改造，加强卫生、教育、养老、托育等领域建设。

第二是强化资金要素保障。其中一是加强资金保障。中央预算内投资着力支持国家重大战略和重点项目建设，集中力量办大事、难事、急事。“今年专项债券规模为3.65万亿元，目前各地方正在加快发行使用。加上去年四季度发行的专项债券，今年可以使用的专项债券资金规模较大。”欧鸿透露，将指导督促地方加快专项债券项目建设进度，尽快形成实物工作量。同时，协调加大重点项目融资支持力度，推动制造业中长期贷款保持较快增长。二是加强用地、用能等要素保障。加强与自然资源部门的工作衔接，做好国家重大项目用地保障；同时，对符合条件的重大项目有序实施能耗单列。

第三是加快推进项目实施。其中一是扎实做好项目前期工作。指导督促地方加快履行项目各项审批手续。同时，依法依规履行项目建设程序，防止“未批先建”“边建边批”。二是加快项目开工建设。督促做好征地拆迁、市政配套等开工前准备工作，推动尽早开工，协调保障用工和原材料供应，推动项目建设顺利实施，尽快形成实物工作量。

第四是激发社会投资活力。“社会投资在全部投资中占大头。现阶段我国投资需求潜力仍然巨大，激发市场主体活力、扩大有效投资空间广阔。”欧鸿表示，国家发展改革委将落实和完善社会资本投融资合作对接机制，促进社会资本重点项目落地实施。积极推动盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）健康发展，督促回收资金加快用于新项目建设。

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