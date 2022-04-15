人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

今夜24时油价迎来年内首降 加满一箱少花21.5元

2022年04月15日17:01 | 来源：人民网
小字号

制图：申佳平

人民网北京4月15日电 （记者申佳平）今年以来国内成品油价格呈现“六连涨”，今夜24时油价迎来年内首降。

国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年4月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调545元和530元。全国平均来看：92号汽油每升下调0.43元；95号汽油每升下调0.45元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将少花21.5元。

国家发展改革委表示，中石油、中石化、中海油三大公司要组织好成品油生产和调运，确保市场稳定供应，严格执行国家价格政策。各地相关部门要加大市场监督检查力度，严厉查处不执行国家价格政策的行为，维护正常市场秩序。消费者可通过12315平台举报价格违法行为。

制图：申佳平

(责编：申佳平、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
今夜24时油价迎来年内首降 加满一箱少花21.5元
　　制图：申佳平 人民网北京4月15日电 （记者申佳平）今年以来国内成品油价格呈现“六连涨”，今夜24时油价迎来年内首降。 国家发展改革委官网显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年4月15日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调545元和530元。…
交通基础设施领域拉动投资下一步怎么走？国家发改委划三个重点
　　人民网北京4月15日电（记者许维娜）交通基础设施建设作为拉动投资的重要增长领域，相关领域重大项目进展情况如何，下一步还将在哪些方面持续发力？ “今年以来，积极推动交通基础设施领域扩大有效投资，有力支撑经济平稳运行和高质量发展。”在15日国家发展改革委召开的介绍积极扩大有效投资有关情况新闻发布会上，国家发展改革委基础司副司长郑剑介绍交通相关领域重大项目进展情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部