人民网北京4月15日电（记者许维娜）交通基础设施建设作为拉动投资的重要增长领域，相关领域重大项目进展情况如何，下一步还将在哪些方面持续发力？

“今年以来，积极推动交通基础设施领域扩大有效投资，有力支撑经济平稳运行和高质量发展。”在15日国家发展改革委召开的介绍积极扩大有效投资有关情况新闻发布会上，国家发展改革委基础司副司长郑剑介绍交通相关领域重大项目进展情况。

“总的看，一季度交通基础设施领域扩大有效投资取得明显成效。”郑剑表示，主要采取了以下四方面举措：

一是加紧编制印发规划。报请国务院印发实施“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，推动印发实施“十四五”铁路、民航、邮政等领域专项规划，明确交通基础设施建设重要领域、重点方向和重大任务。

二是加快推进前期工作。国家发展改革委领导主持召开铁路建设项目前期工作协商会议，印发2022年西部陆海新通道建设工作要点、重点推进前期工作的铁路和机场项目清单，及时解决疏通推进工作中存在的难点、堵点问题。

三是加大建设支持力度。加快审批办理，开辟可研项目审批绿色通道，具备条件的实施并行推进。突出资金保障，年初以来下达铁路、民航、公路等领域中央预算内资金计划467.5亿元，审核通过两批交通领域地方政府专项债券项目。

四是加强调度督促落实。以“十四五”规划重大工程项目为抓手，压实各地、各相关单位主体责任，通过会议、函询等方式，持续督促地方加快项目建设，帮助协调解决问题，提高中央预算内投资完成率，加快地方政府专项债券资金使用进度。

郑剑表示，下一步，国家发展改革委将继续紧盯重大项目建设，全力做好交通领域扩大有效投资工作。

一是加快推进重大项目开工建设。围绕“十四五”规划重大工程，推动相关规划、实施方案、年度项目清单已经明确的重大项目落地建设。

二是超前做好重大项目谋划储备。加快《国家公路网规划》、《全国港口与航道布局规划》等规划编制，谋划储备一批重大项目，为持续扩大有效投资增强后劲。

三是完善重大项目推进机制。继续发挥铁路项目前期工作协商机制、机场项目军地协调机制等作用，积极协调解决重点难点问题，鼓励毗邻省份在国家指导下建立联合工作机制，共同推进跨省跨区重大项目。

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