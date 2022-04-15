人民网北京4月15日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部派出上海前方工作组，与上海市有关部门一道，全力做好医疗物资供应保障，推动重点工业企业稳定生产和复工复产，保障产业链供应链运转顺畅。

据了解，工业和信息化部前方工作组赶赴上海后，加强部市协同、前后方联动，对受疫情影响较大的重点企业和外资项目进行摸排，掌握生产运行面临的困难问题，摸清复工复产的梗阻和障碍。4月5日，工业和信息化部党组成员、副部长、上海前方工作组组长王江平召开视频会议，研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”，集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。

工业和信息化部会同有关部门、地方根据疫情防控要求和全国重点产业链需求，坚持“一企一案”，指导重点企业制定复工复产和疫情防控方案，先易后难有序推动复工复产。研究制定生产运行（复工复产）疫情防控标准，督促企业查漏补缺，统筹做好疫情防控和复工复产。会同国家发展改革委、交通运输部建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制，推行通行证互认，设立问题投诉和解决渠道，解决往返中高风险地区应急物资中转接驳站司乘人员行程码管理问题，确保关键产品和三农物资运输顺畅。上海前方工作组深入产业链龙头企业，通过点对点、一对一、短平快的方式，及时协调解决关键原材料库存告警等影响稳定生产的急迫问题。

工业和信息化部表示，下一步将持续抓好工业稳增长、助企纾困、保物流畅通等各项政策措施的落实落地，积极稳妥有序推动在沪重点企业复工复产，以点带链，以链带面，保障产业链供应链稳定顺畅。

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