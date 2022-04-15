人民网北京4月15日电 （记者申佳平）“今天的投资就是明天的供给。积极扩大制造业有效投资，既对当前稳增长具有重要作用，又影响未来的产业结构和发展后劲。”4月15日，在国家发展改革委举行的专题新闻发布会上，国家发展改革委产业司副司长霍福鹏表示，扩大制造业有效投资、推动实体经济高质量发展，关键是从改造提升传统产业和提升制造业核心竞争力两个方面协同发力，鼓励引导支持更多社会资本加大对制造业投资力度。

他指出，一方面要加大对传统产业改造提升的投资力度，结合产业高端化、智能化、绿色化升级要求，谋划启动重大项目建设。

高端化，重点是引导企业围绕增品种、提品质、创品牌扩大有效投资，不断提升产品、服务的质量水平和层次，着力打造知名品牌，推动自主品牌向价值链中高端跃升。

智能化，重点是鼓励企业积极应用人工智能、大数据、5G等新一代信息技术，加快数字化转型、网络化协同、智能化变革，提升生产效率、产品质量、能源资源利用效率。

绿色化，重点是推动钢铁、石化、化工、有色、建材等重点行业企业实现节能降碳和绿色转型。将突出标准引领，深挖技改投资潜力，鼓励标杆水平以上重大示范项目建设，推动基准水平以下企业改造升级，引导各类企业提高能效水平，实现转型发展。

霍福鹏指出，另一方面要加大对提升制造业核心竞争力的投资力度，加快新技术新产品产业化进程，打造制造业竞争新优势。保持制造业投资增长的同时，要注重投资质量的提升。要加快实施制造业核心竞争力提升专项行动，聚焦“十四五”规划《纲要》明确的高端新材料、重大技术装备、智能制造和机器人、新能源汽车、高端医疗装备和创新药、农业机械装备等8个重点领域，积极扩大有效投资，加快重大创新成果产业化项目建设，提升行业技术水平，打造重点领域产业链竞争优势。

还要继续完善投资环境，拓宽制造业投资融资渠道，积极引导社会投资，推动更多骨干企业加快成长，培育具有核心竞争力的领军企业，推动产业链上下游企业加快成长，培育专精特新“小巨人”和单项冠军企业，助力我国制造业逐步迈向全球价值链中高端，促进实体经济实现高质量发展。

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