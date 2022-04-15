今年我国将对3500多座病险水库除险加固
2022年04月15日23:31 | 来源：新华网
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新华社北京4月15日电（记者刘诗平）水利部部长李国英15日在水利部2022年水库安全度汛视频会议上说，今年将加快病险水库除险加固，推进100余座大中型、3400余座小型病险水库除险加固，及时消除安全隐患，确保水库安全度汛。
据初步预测，今年我国气象水文年景总体偏差，北部、南部发生洪水的可能性较大，北部大于南部。松花江、嫩江、黑龙江、辽河、海河流域大部分水系、黄河中下游、淮河等可能发生较大洪水，长江、太湖、珠江流域西江等可能发生区域性暴雨洪水。
“我们必须时刻绷紧安全这根弦，狠抓责任落实，加强水库安全隐患排查整治，全力以赴做好水库安全度汛工作。”李国英说，当前，水库安全问题仍是防汛工作的“心腹之患”，必须增强风险意识、忧患意识、底线意识，全面提升水库安全管理和风险管控能力。
在防汛抗洪过程中，水库削减洪峰作用巨大，如果发生垮坝破坏性同样巨大，因此水库安全度汛至关重要。加快病险水库除险加固，主汛期病险水库原则上一律空库运行。按照有关部署，2025年前我国将完成现有的10000余座病险水库除险加固，新增病险水库及时除险加固。
李国英说，确保水库安全度汛，要细化汛前准备、汛期应对各项防范措施，落实预报、预警、预演、预案措施，加快病险水库除险加固，加快推进病险淤地坝除险加固。同时，健全水库运行管理机制，强化险情应对，严格监督问责。
据水利部统计，2021年，全国大中型水库共投入调度运用4347座次，拦蓄洪水1390亿立方米，配合其他有效措施，减淹城镇1494个次、减淹耕地面积2534万亩，避免人员转移1525万人。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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