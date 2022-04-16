第131届广交会“云”开幕
2022年04月16日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州4月15日电 （记者李刚）第131届中国进出口商品交易会15日线上开幕。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、广东省人民政府副省长张新和中外工商团体代表等出席开幕式。
本届广交会为期10天，以“联通国内国际双循环”为主题，吸引境内外参展企业约2.55万家，预计将有220多个国家和地区的采购商线上参会。展会总体规模保持稳定，按十六大类商品设有50个展区，超290万件展品亮相，其中新品超90万件、绿色低碳展品超48万件，均创历史新高。
优质企业踊跃参展。出口展中品牌企业2132家，还有专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、中华老字号等企业4395家；进口展吸引32个国家和地区的402家境外企业参展，分布在家用电器、食品、家用纺织品、五金、个人护理用具、家居用品等行业。
《 人民日报 》（ 2022年04月16日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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