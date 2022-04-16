人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第131届广交会“云”开幕

2022年04月16日05:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报广州4月15日电  （记者李刚）第131届中国进出口商品交易会15日线上开幕。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、广东省人民政府副省长张新和中外工商团体代表等出席开幕式。

　　本届广交会为期10天，以“联通国内国际双循环”为主题，吸引境内外参展企业约2.55万家，预计将有220多个国家和地区的采购商线上参会。展会总体规模保持稳定，按十六大类商品设有50个展区，超290万件展品亮相，其中新品超90万件、绿色低碳展品超48万件，均创历史新高。

　　优质企业踊跃参展。出口展中品牌企业2132家，还有专精特新“小巨人”、制造业单项冠军、中华老字号等企业4395家；进口展吸引32个国家和地区的402家境外企业参展，分布在家用电器、食品、家用纺织品、五金、个人护理用具、家居用品等行业。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月16日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十三号载人飞船撤离空间站组合体
　　人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年4月16日0时44分，神舟十三号载人飞船与空间站天和核心舱成功分离，神舟十三号航天员乘组在空间站组合体工作生活了183天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。 分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作。…
人民网联合中国信通院启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济”案例征集
　　人民网北京4月15日电 （记者王震）为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，近日，人民网财经研究院数字经济研究中心联合中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题项目，现向社会征集2021-2022数字技术赋能实体经济案例。 “十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部