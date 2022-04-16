国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第七次排除延期清单
2022年04月16日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月15日电 （记者王观）经国务院批准，国务院关税税则委员会近日公布对美加征关税商品第七次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第五次排除延期清单的公告》（税委会公告［2021］7号）中的相关商品，延长排除期限，自2022年4月17日至2022年11月30日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。
《 人民日报 》（ 2022年04月16日 03 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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