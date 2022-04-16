新华社北京4月16日电 （记者李国利、杨晓敏）中国载人航天工程办公室透露，4月16日0时44分，神舟十三号载人飞船与空间站天和核心舱成功分离，神舟十三号航天员乘组在空间站组合体工作生活了183天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。

分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作。

后续，神舟十三号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机再入返回，航天员翟志刚、王亚平、叶光富即将踏上回家之旅。

《 人民日报 》（ 2022年04月16日 04 版）

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