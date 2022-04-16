本报记者 邱海峰

4月15日，由中铁五局承建的常（德）益（阳）长（沙）铁路控制性工程——资水特大桥建设竣工，为常益长铁路早日通车奠定基础。常益长铁路线路全长约157公里，设计时速350公里，是国家“八纵八横”高速铁路网的重要组成部分。图为资水特大桥。

新华社记者 陈思汗摄

4月15日，国家发展改革委召开新闻发布会，介绍积极扩大有效投资情况。会上发布的数据显示，目前，新开工项目与去年同期相比有较大幅度增加。一季度，国内新建5G基站8.1万个，预计铁公水航等交通行业固定资产投资完成约6360亿元，同比增长约9.8%。国家发展改革委有关负责人表示，预计一季度投资将保持平稳增长。下一步，将强化资金要素保障，加快推进项目实施，做好扩大有效投资工作。

加快新型基础设施建设

加快新型基础设施建设是扩大有效投资的重要举措。国家发展改革委高技术司副司长孙伟介绍，今年以来，国家发展改革委会同有关部门，在推动新型基础设施建设方面，开展了一系列工作。

具体来看，主要包括3方面：一是出台了加快中小城市信息基础设施建设的有关通知，启动实施中西部地区中小城市基础网络完善工程，推进以县城为载体的新型城镇化建设。二是围绕城市公共管理、企业生产管理等领域，部署了一批5G融合应用示范工程，组织实施全国一体化大数据中心协同创新体系工程，加快人工智能、区块链、北斗导航等新技术应用。三是规划部署和新建20个国家重大科技基础设施，打造重大原创成果策源地，带动地方政府和民间资本加大创新基础设施投入。

孙伟表示，相关工作取得积极成效。目前，我国已建设57个重大科技基础设施。今年一季度，国内新建5G基站8.1万个，总规模超过150.6万个；千兆网络端口新增54.9万个，总量达到841万个，具备了覆盖3亿家庭的能力。

“民间投资在新型基础设施建设中具有重要作用。”孙伟说，将进一步放宽准入领域、降低投资门槛，促进民间资本充分发挥作用；加大信贷支持，创新金融工具，拓宽融资渠道，特别是要为民营企业参与新型基础设施建设创造更多有利条件；支持企业在新型基础设施领域，开展技术创新和商业模式创新。

提高中央预算内投资完成率

围绕适度超前开展基础设施投资，交通领域持续发力。国家发展改革委基础司副司长郑剑表示，今年以来，推动印发实施“十四五”铁路、民航、邮政等领域专项规划，明确交通基础设施建设重要领域、重点方向和重大任务。加大建设支持力度，下达铁路、民航、公路等领域中央预算内资金计划467.5亿元，审核通过两批交通领域地方政府专项债券项目。此外，督促地方加快项目建设，帮助协调解决问题，提高中央预算内投资完成率。

郑剑介绍，总的看，一季度交通基础设施领域扩大有效投资取得明显成效，1—3月预计铁公水航等交通行业固定资产投资完成约6360亿元，同比增长约9.8%。川藏铁路在去年12月份实现全线开工，今年一季度工程建设稳步推进，沿江沿海等交通战略骨干通道重点路段加快实施，中欧班列运输能力提升相关项目开工建设，广州、深圳等一批枢纽机场改扩建工程以及瑞金等一批新建机场工程加快建设。

“我们将继续紧盯重大项目建设，全力做好交通领域扩大有效投资工作。”郑剑说，将加快相关规划编制，谋划储备一批重大项目，为持续扩大有效投资增强后劲。鼓励毗邻省份在国家指导下建立联合工作机制，共同推进跨省跨区重大项目。

可使用专项债券资金规模较大

谈及制造业投资，国家发展改革委产业司副司长霍福鹏说，制造业投资实现良好开局，1—2月同比增长20.9%，高于2021年全年增速7.4个百分点，高于同期全社会固定资产投资增速8.7个百分点，据测算对全社会投资增长的贡献度达60%左右。

“当然也要看到，一些新情况新问题给经济平稳运行带来更大不确定性，对产业链供应链稳定构成挑战，也给制造业投资带来压力。”霍福鹏表示，一方面要加大对传统产业改造提升的投资力度，结合产业高端化、智能化、绿色化升级要求，谋划启动重大项目建设。另一方面，要加大对提升制造业核心竞争力的投资力度，加快新技术新产品产业化进程，打造制造业竞争新优势。

国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，3月份以来，受新冠肺炎疫情等因素影响，保持投资平稳增长面临一些压力。但总的看，当前稳投资工作具备不少有利条件。接下来，要加强资金保障，中央预算内投资着力支持国家重大战略和重点项目建设。今年地方政府专项债券规模为3.65万亿元，加上去年四季度发行的专项债券，今年可使用的专项债券资金规模较大。“我们将指导督促地方加快专项债券项目建设进度，协调加大重点项目融资支持力度，推动制造业中长期贷款保持较快增长。”

“此外，将扎实做好项目前期工作，加快履行项目各项审批手续的同时，注意依法依规履行项目建设程序，防止‘未批先建’‘边建边批’。”欧鸿说，还将协调保障用工和原材料供应，推动项目建设顺利实施，尽快形成实物工作量。

(责编：胡永秋、杨光宇)