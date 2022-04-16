图为秦山核电二期工程外景。

曾为民摄

本报北京4月15日电 （记者聂传清）记者从中核集团获悉：4月15日，我国首个国产大型商用核电站——中核集团秦山核电二期工程实现安全运行20年。自2002年首台机组并网以来，秦山核电二期累计发电超过3045亿千瓦时。

2002年4月15日，秦山核电二期工程首台机组投入商运，实现了我国大型商用核电站的自主设计、自主建造、自主管理、自主运营。目前，这里已建设运行4台核电机组，总装机容量264万千瓦，年发电量约210亿千瓦时。

据了解，我国首个国产化商用核电站运行20年来，连续多年获世界核电运营者协会（WANO）综合指数100分，运行业绩处于世界核电行业先进水平。2021年，中核集团核电机组运行状态良好，24台在运机组中，19台机组达到世界核电运营者协会综合指数满分，核电运行业绩再创历史新高。

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