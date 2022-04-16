一季度全社会用电量同比增长5%
2022年04月16日05:15 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京4月15日电 （记者廖睿灵）国家能源局14日发布的3月份全社会用电量等数据显示，今年1—3月，全社会用电量累计20423亿千瓦时，同比增长5%。分产业看，第一产业用电量241亿千瓦时，同比增长12.6%；第二产业用电量13214亿千瓦时，同比增长3%；第三产业用电量3551亿千瓦时，同比增长6.2%；城乡居民生活用电量3417亿千瓦时，同比增长11.8%。
当日发布的数据还显示，3月份，我国经济持续稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到6944亿千瓦时，同比增长3.5%。第一、二、三产业用电量增速分别为12.3%、2.3%和4%；城乡居民生活用电量同比增长8.8%。
(责编：胡永秋、杨光宇)
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