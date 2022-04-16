本报北京4月15日电 （记者王俊岭）记者14日从商务部了解到，今年1—3月，全国实际使用外资金额3798.7亿元人民币，同比增长25.6%；折合590.9亿美元，同比增长31.7%（不含银行、证券、保险领域，下同），实现了“开门稳”。

从行业看，服务业实际使用外资金额2785.2亿元人民币，同比增长17.1%。高技术产业实际使用外资同比增长52.9%，其中，高技术制造业增长35.7%，高技术服务业增长57.8%。从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长6.5%和5.3%（含通过自由港投资数据）。从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长23.4%、60.7%和21.9%。

在14日举行的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷还介绍了3月31日商务部召开的汽车产业链外资企业座谈会相关情况。束珏婷表示，与会外资企业对中国营商环境和市场潜力的评价主要集中在三方面：

一是对中国市场的成长性充满信心。有企业谈到，尽管2021年汽车产业面临芯片短缺、疫情影响等挑战，但中国汽车市场产销量同比分别增长3.4%和3.8%，尤其是新能源汽车市场表现突出，产销量都超过350万辆，同比增长1.6倍。与会企业普遍看好中国长期稳定发展的经济前景和市场潜力，表示将坚持把中国作为最重要的海外市场之一。

二是对中国扩大开放政策表示欢迎。多家企业认为，去年中国推出了2021年版外资准入负面清单，全面放开了汽车制造领域外资股比限制，为外资车企在华发展提供了更为广阔的空间，中国坚持开放的决心令人振奋。

三是对中国经济发展战略表现出浓厚的兴趣。与会企业普遍认为，中国正在加快实现创新发展和绿色发展，有利于在华外资车企实施电动化战略，不少企业表示将继续在新能源汽车制造和技术研发等方面加大在华投资力度。

与此同时，相关企业也围绕畅通物流运输、稳定产业链供应链、进一步加强政策制订过程中的沟通、促进行业标准国际交流合作等，提出了具体建议和诉求。

“下一步，商务部将会同相关部门，继续与外资企业加强交流，及时解决困难问题，为企业提供更好服务保障。我们相信，开放的中国大市场，必将为各国企业在华发展提供更多机遇。”束珏婷说。

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