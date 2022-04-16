顾 阳

原标题：制造业投资快速恢复成为稳增长重要支撑

近日，贵州省毕节市白甫河倒虹管跨河拱桥主体工程完工。白甫河拱桥是贵州省重点工程夹岩水利枢纽工程的重要组成部分。该工程以城乡供水和灌溉为主，兼顾发电，将为区域开发和改善生态环境提供助力。史开心摄（中经视觉）

今年，国家发展改革委积极做好稳投资的各项工作，推动政策发力适当靠前，推动项目早落地、早开工、早见效，取得了积极进展。截至目前，共审批核准固定资产投资项目32个，总投资5200亿元，主要集中在交通、水利、能源、高技术等行业。同时，“十四五”规划102项重大工程实施有力有序推进，工程整体进展顺利，实现良好开局。

国家发展改革委投资司司长欧鸿表示，从前两个月情况看，全国投资增长12.2%，实现良好开局，稳投资工作取得积极成效，呈现不少亮点和特点。

从投资领域看，制造业投资延续了去年以来快速恢复的势头，成为拉动投资增长的重要动力。基础设施投资稳中向好，前两个月增长8.1%；从投资结构看，高技术产业投资快速增长。社会领域投资力度持续加大，投资的质量不断提升、结构逐步优化；从资金来源看，前两个月，实际到位资金中国家预算资金增长较快，带动效果明显。民间投资活力增强，增速较去年全年明显提高；从发展趋势看，投资先行指标向好。目前，新开工项目与去年同期相比有较大幅度增加，将对投资稳增长形成有力支撑。

欧鸿表示，3月份以来，受疫情等因素影响，投资保持平稳增长面临一些压力，但总的看，稳投资仍具备不少有利条件。一是地方政府专项债券可用规模较大，今年专项债券安排3.65万亿元，加上去年四季度发行的约1.2万亿元，将对今年投资增长形成重要支撑。二是投资增长点较多，基础设施补短板、推进“双碳”领域项目、发展新兴产业、实施新型城镇化等方面仍有较大投资空间。三是各地方、各方面稳投资工作积极性高、力度大，预计一季度投资将保持平稳增长。

加快新型基础设施建设是扩大有效投资的重要举措。国家发展改革委高技术司副司长、一级巡视员孙伟表示，将通过降低准入门槛、加大信贷支持、优化营商环境等举措，促进民间资本充分发挥作用，为民营企业参与新型基础设施建设创造更多有利条件。

一季度，我国交通基础设施领域扩大有效投资取得明显成效，预计铁、公、航、水交通固定资产投资完成6360亿元，同比增长9.8%。国家发展改革委基础司副司长郑剑表示，将围绕“十四五”规划重大工程，推动相关规划和实施方案、年度项目清单等明确的重大项目落地建设，同时做好重大项目谋划储备，进一步完善重大项目推进机制，共同推进跨省、跨区域重大项目。

今年制造业投资也实现良好开局，前两个月同比增长20.9%，高于2021年全年增速7.4个百分点，高于同期全社会固定资产投资增速8.7个百分点，成为稳投资、稳经济的重要支撑。国家发展改革委产业司副司长霍福鹏表示，当前复杂严峻的内外部环境对产业链供应链带来挑战，也给制造业投资带来压力。下一步，将在推动已出台政策措施落实到位的基础上，研究储备新的政策预案，积极扩大制造业有效投资，充分发挥制造业投资对稳增长的支撑作用。

今年《政府工作报告》继续提出政府投资要更多向民生倾斜，加大社会民生领域补短板力度。对此，国家发展改革委社会司副司长孙志诚表示，今年民生领域投资将下好“三个功夫”，即在响应广大人民群众的“急难愁盼”上下功夫、在高效发挥中央投资的带动作用上下功夫、在民生保障和改善的落地见效上下功夫，让广大人民群众看得到变化，有实实在在的获得感。

欧鸿说，现阶段我国投资需求潜力仍然巨大，激发市场主体活力、扩大有效投资空间广阔。国家发展改革委将会同有关方面，充分发挥政府投资引导带动作用，调动社会投资积极性，不断拓展投资空间，努力保持投资持续平稳增长。

(责编：罗知之、陈键)