蒋 波

原标题：暖了宅经济 火了云消费

当前，全国疫情多点散发，一些城市的运转按下了“慢行键”或“暂停键”，餐饮、健身等服务行业受疫情冲击明显。越来越多商户积极开辟新渠道，拥抱线上线下“双主场”，面向海量客源提供多元服务。

受疫情影响，不少线下门店面临客流减少或暂停营业等挑战。在江苏南京、苏州等地，为了把疫情影响降至最低，许多商场、餐厅、健身馆等企业和商家积极开辟新渠道、探索新模式、发展新业务，在“自救”中争取转型和突围，也推动消费者的生活方式随之改变。

美食进小区

4月7日早上7点多，在南京经开区工作的市民杨志早起锻炼后，在回家的路上顺道把一天的餐食都准备好了。“受疫情影响，这段时间一直居家办公，单位食堂吃不了，自己一个人又不想做饭，买了两样半成品炒菜，中午简单加工一下就能吃。”杨志说，由于疫情防控，他几乎不去餐馆堂食，但也不用为解决吃饭问题发愁。“一些南京老字号餐饮企业纷纷推出了成品菜、预制菜以及各类主食外卖活动，沿街售卖。有的老字号餐馆甚至把外卖摊摆到了我们家门口，足不出小区就能品尝盐水鸭、金陵大肉包等地方特色菜肴，方便实惠又美味。”

在南京市鼓楼区港龙园小区门口，记者与正在销售面点的南京小厨娘新城市广场店负责人程贤春攀谈起来。“我们售卖的有馒头、花卷、各类包子和一些特色点心，好吃不贵，一个小时能卖出去几十盒。”程贤春坦言，餐饮服务行业受疫情影响很大，一方面为了缓解企业经营压力，另一方面也考虑到拓展消费渠道、增加客源的需要，小厨娘南京30多家连锁店都开展了“美食进小区”活动，三分之一的员工走出店铺，把成品菜和半成品菜送到消费者身边，很受居民欢迎。

无独有偶，苏宁钟山国际高尔夫酒店是南京一家主打高端餐品的餐厅，为积极应对疫情冲击，餐厅推出了披萨、日料等特色菜品外卖系列，以星级主厨料理为特色，有针对性地满足南京白领等高收入人群居家的多样化生活需求。

“通过菜品创新，我们推出280元10寸波龙披萨、520元黑木日料双人三文鱼套餐等多个品种。通过营销创新，打造微信小程序点对点服务消费者，高端菜品销售实现大幅增长。”苏宁钟山国际高尔夫酒店总经理刘雯说。

面对疫情反复，南京餐饮等服务行业把布局小型化、近场化的“点对点”销售模式作为降低疫情影响的方式之一，瞄准“宅经济”，在特色服务上下功夫来拓展消费渠道。例如，作为对盒马鲜生门店补充的盒马邻里平台，近日推出“送货上门”服务，配送过程中以保温袋+冰袋的形式，确保菜品品质。

“餐饮等服务行业在‘自救’上动足脑筋，打通‘最后一公里’送上消费者想要的产品和服务，既满足了消费者基本的消费需求，还延伸到高性价比、高差异化等更深层次的个性化需求上。”酷爱在盒马鲜生平台购物的南京市民刘曦这样评价。

健身在云上

春暖花开之际，本应回暖的健身行业今年却因疫情反复而显得异常冷清。江苏苏州的48家银吉姆健身线下门店暂停营业已有一段时间，约20万名会员无法正常接受训练，为此，银吉姆开始转战线上，把健身房搬到屏幕里。

“扫码打开抖音，就可以跟着专业教练上健身课，瑜伽、热舞等课程也都能体验到，燃脂塑形效果比去健身房还有效。”苏州市吴江区市民王辉是一名运动达人，如今因为疫情去不了健身房，通过银吉姆健身推出的“乐宅运动 银战疫情”居家健身直播，找到了新的健身阵地。

“我们联合苏州市市民健身中心以统一上大课和团体小班课相结合的形式，每天在午休时段和晚间开设网络直播课程，同时开启健身套餐直播带货模式。”银吉姆健身全国营销总监张涛介绍，通过线上教学，可以增加与消费者互动的机会，提升服务体验，为宅家“云健身”带来乐趣，另外也能给企业经营增加一定的现金流。

遭遇疫情寒冬的还有家电零售业，随着人们网络在线的时间进一步延长，也让商家们看到线上线下融合发展的“春天”。

为了应对疫情影响，南京的苏宁易购门店推出了“1V1在线视频导购”服务，消费者打开APP或者微信小程序，点击“视频导购”，就可以通过实时在线视频通话的方式，实现远程逛店，在线体验、下单。

家住南京江宁区的市民王康去年年底完成家装，这段时间一直在选购成套的家电。他告诉记者，家电不比日常消费品，总要去现场挑选为好。疫情之下，苏宁易购推出的视频导购功能帮助自己一站式选购家电产品。“一次直播，全屋搞定，门店安排了金牌导购帮我一起挑选，省钱省力的同时，还拥有了‘眼见为实’的购物体验。”王康说。

苏宁易购“视频导购”业务负责人谢彪表示，在刚刚结束的家装节活动中，苏宁易购视频导购业务单日最高服务量逾450人，视频连线用户中直接下单人数超过40%，订单量环比增长60%以上。

帮扶在实处

金陵饭店作为一家开业39年的老字号饭店，已经成为南京消费者心目中的标杆之一。今年3月底，金陵饭店首次打造的自有线上购物节开幕，吸引了众多消费者“围观”。

谈起金陵饭店线上购物节，南京市民李志斌连连叫好，“准备在疫情缓解的时候邀请老战友们游览南京，正愁着订房订餐的事，金陵饭店推出特价客房、餐饮等活动，一站式齐活了”。李志斌说，金陵饭店是南京餐饮文化的代表之一，这次一口气推出了客房、餐饮、健身、洗衣、外卖、休闲等8个类别168件产品，完全满足了消费者多样化的需求。

金陵饭店市场推广部负责人周海告诉记者，在疫情反复、防疫政策管控等多重因素影响下，老字号品牌必须在市场模式的创新与变革中寻找突破。“购物节只是一个平台，更重要的是抓住细分市场，强化自身亮点，调整产品策略，契合客户心理需求并构建立体化、多元化营销体系。”周海介绍，线上购物节启幕首日便创造销售额破20万元的良好业绩，截至4月13日，线上购物节8个类别总销售额接近100万元。

为进一步有效对冲疫情影响，帮助酒店、餐饮等服务行业渡过难关、恢复发展，连日来，江苏省各部门纷纷出台纾困举措，在惠企政策、金融支持、信心提振等多方面拿出“真金白银”，为市场主体“雪中送炭”。

日前，江苏省商务厅出台了《关于进一步帮助商务领域市场主体纾困解难的若干措施》，一口气推出16条纾困扶持措施。其中，推进餐饮行业数字化转型成为重点扶持措施之一，通过降费、补贴等多种方式降低相关餐饮企业经营成本，并提供经营诊断、餐品设计、推广营销等专业性服务开展帮扶，强化中小餐饮商户数字化运营能力，拉动线上餐饮消费快速增长。

对于广大餐饮商户而言，如何拥抱线上线下“双主场”，着力突破线下餐馆面积所限，面向海量线上客源提供服务，已成为餐饮行业发展的大势所趋。

(责编：罗知之、陈键)