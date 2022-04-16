原标题：机器人出手，这家车库停车像“抓娃娃”

长江日报讯（记者谭芳 通讯员张艳）4月14日上午9时许，前去普爱医院问诊的宋女士开着一辆SUV轿车，驶进医院附近的智象智能立体停车库。“来，直走，自助取票后把车开进去，你就可以走了。”在车库值班人员的引导下，不到5分钟，宋女士完成了停车。

长江日报记者现场看到，车库出入口宽4.8米，前来停车的车主可以轻松开车进入停车。未摆正的车身，会由机器人伸出的机械臂进行智能调整，随后车被抓取入库。这个过程看起来就像是人们常玩的“抓娃娃”，车变成了能被精准抓取的“娃娃”。这么高科技的停车系统，收费情况如何？记者了解到价格为每小时5元。

普爱医院是一家三甲医院，年门诊量约60余万人次，坐落于汉正街商贸老街区，“停车难”“接送难”困扰就医群众。如今，智能停车库让只能停15辆车的狭长地带能停下165辆车。

2017年，智能立体停车系统科研用样板库完成，产品原理论证成功。武汉市硚口国有资产经营有限公司综合考虑普爱医院停车需求、场地条件、交通流量等因素后，区政府于2019年引进了智象智能立体停车库技术，在此处建成了地上12层的智能立体停车库。车库现在所在的位置，原本是周边道路建设过程中旧楼拆除遗留下来的一个狭小地块，若修建为普通地面停车场，只能停15辆车，但现在车位数达165个。

智能停车库技术的提供单位武汉智象机器人有限公司负责人李远明介绍，车库采用了智象首创的雄鹰抓取式技术，停车机器人可以准确感知车辆的位置、尺寸和姿态，并迅速抓取车辆入库。取车时，机器人直接抓取车辆并送到出口，并摆正姿态，车主可直接驶离。因为不再需要在出入口和停车位安装滚轮、轨道、限位栏等地面装置，大大节省了空间，这也是普爱医院能在同样的停车面积上增加10倍数量停车位的秘笈所在。

长期预约和使用这套机器人停车系统的普爱医院检验科张护士评价说：“非常方便，尤其对新手司机来说，这个停车机器人系统简直太友好了！附近的自动立体停车库设置了滚轮、轨道、限位栏等，车子必须精准笔直地停到窄小的架子上，太难了！这个智能停车系统的入口是平的，就算车子停歪了也没事，司机可以直接当‘甩手掌柜’。”

位于硚口政务中心旁的智能立体停车库建设场地长22.5米、宽19.5米，能提供234个车位。

普爱医院旁的智能停车库，采用的是雄鹰抓取式停车机器人技术。硚口政务中心旁的智能停车库运用的智能成果是猎豹抱运式停车机器人。两项成果均是首创，由武汉大学与武汉智象机器人有限公司产学研联合自主研发。

武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室副主任、武汉智象机器人有限公司首席科学家吴华意教授称这两个停车库为真正的“智能”立体停车库。吴华意教授说，此前，市面上并没有真正意义上的“智能”立体停车库。准确地说，之前的系统只能称之为“自动立体停车库”。

吴华意教授进一步解释智能机械系统和自动机械系统的差别。“两者最大的区别在于是不是‘活的’，自动机械系统只能按照固定的路径和模式，按照规定的节拍，做出规定的动作，没有自主决策能力。真正的智能机械系统是拥有自主控制能力的‘活的’机械装置。”

(责编：罗知之、陈键)