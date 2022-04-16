软件擅用自然人形象设AI角色被判侵权
2022年04月16日08:36 | 来源：工人日报
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原标题：软件擅用自然人形象设AI角色被判侵权
本报讯（记者卢越）今年是民法典施行的第二年，最高人民法院民一庭日前评选出9个人格权司法保护典型民事案例。在“AI陪伴”软件侵害人格权案中，人工智能软件擅用自然人形象创设虚拟人物，被判构成侵权。
该案被告运营某款智能手机记账软件，在该软件中，用户可以自行创设或添加“AI陪伴者”，设定“AI陪伴者”的名称、头像、与用户的关系、相互称谓等，并通过系统功能设置“AI陪伴者”与用户的互动内容，系统称之为“调教”。
原告何某系公众人物，在原告未同意的情况下，该软件中出现了以原告姓名、肖像为标识的“AI陪伴者”。同时，被告通过算法应用，将该角色开放给众多用户，允许用户上传大量原告的“表情包”，制作图文互动内容从而实现“调教”该“AI陪伴者”的功能。
北京互联网法院经审理认为，案涉软件中，用户使用原告的姓名、肖像创设虚拟人物，制作互动素材，将原告的姓名、肖像、人格特点等综合而成的整体形象投射到AI角色上，该AI角色形成了原告的虚拟形象，被告的行为属于对包含了原告肖像、姓名的整体人格形象的使用。同时，用户可以与该AI角色设定身份关系、设定任意相互称谓、通过制作素材“调教”角色，从而形成与原告真实互动的体验，被告对于案件的上述功能设置还涉及自然人的人格自由和人格尊严。
(责编：罗知之、陈键)
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