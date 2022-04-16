谢艺观

原标题：股票被终止上市，女装界从此没有拉夏贝尔？

中新财经4月16日电 (记者 谢艺观)拉夏贝尔，这个曾被称为“中国版ZARA”的快时尚公司，如今走到了退市这一步。

*ST拉夏被上交所终止上市

4月14日晚间，*ST拉夏发布关于公司A股股票终止上市的公告，称根据有关规定，上交所决定终止公司A股股票上市。

拉夏贝尔一同发布的还有关于公司A股股票进入退市整理期交易的公告。公告称，公司A股股票将于4月22日进入退市整理期交易，退市整理期为十五个交易日。退市整理期届满后5个交易日内，上交所将对公司A股股票予以摘牌。

中新财经记者注意到，目前*ST拉夏股价被定格在1.05元，总市值5.8亿元。相比最高时的31.42元，跌去了96.7%。截至2022年2月28日，*ST拉夏有12675户股东。

四年亏损近50亿，被申请破产清算

*ST拉夏近日发布的2021年报显示，受疫情及公司关闭线下渠道经营网点、货品采购量减少及线上业务模式转型等因素影响，实现营业收入4.3亿元，同比下降76.36%，归属于上市公司股东的净利润亏损约8.2亿元，较上年度减亏10.2亿元。

根据历年财报公布数据计算，2018年至2021年，拉夏贝尔合计亏损约49.87亿元。

值得一提的是，除了面临退市，拉夏贝尔还在破产边缘徘徊。

2021年11月，*ST拉夏发布公告，公司债权人嘉兴诚欣制衣有限公司、海宁红树林服饰有限公司、浙江中大新佳贸易有限公司向法院递交了《破产申请书》，申请对拉夏贝尔进行破产清算。2021年12月，又新增债权人平湖市宇荣服饰有限公司向其申请破产清算。

曾经行业营收NO.1，如今诉讼缠身

如今陷入困境的拉夏贝尔，也曾有过辉煌时。

1998年，拉夏贝尔创始人邢加兴创办了拉夏贝尔。2007年，拉夏贝尔拿到第一轮融资，2009年又获得君联资本投资，自此飞速扩张。

拉夏贝尔官网页面截图。

2014年，拉夏贝尔赴港上市。2017年其又登陆A股市场，成为国内首家“A+H”两地上市的服装企业，那时拉夏贝尔在全国拥有近万家门店，十余个自有品牌，风头一时无两。2018年拉夏贝尔营收超百亿元，一度成为国内营收最高的女装上市企业。

但飞速扩张等也给品牌留下了隐患，一方面库存积压过高，另一方面频频陷入质量和设计争议。此外，公司“多品牌、直营为主”的经营模式也无法发挥1+1＞2的效果，反而导致运营成本日益增加。

2019年，为应对下滑的业绩，拉夏贝尔选择关掉亏损门店，开放加盟、联营店，并出售部分固定资产。但2020年，受新冠肺炎疫情的冲击，服装业一片惨淡，拉夏贝尔营收再遭“滑铁卢”，变成了*ST拉夏。

除了股票被“披星戴帽”，拉夏贝尔还面临资不抵债的情况。截至2021年12月31日，拉夏贝尔总负债高于总资产15.1亿元。

拉夏贝尔也在2021年的财报中反思称，自2018年下半年以来，由于未能对外部行业环境做出正确的判断，以及内部战略失当、扩张过快及成本结构失衡等原因，叠加2020年新冠肺炎疫情的冲击，导致公司面临较重的债务负担。

由于大额债务逾期未偿还，拉夏贝尔面临大量诉讼事项，主要银行账户、子公司股权被冻结，不动产被查封，还被列为失信被执行人。

2021年财报显示，报告期内，拉夏贝尔由于债务利息、逾期罚息、诉讼费用等，导致的亏损约人民币2.9亿元。(完)

(责编：罗知之、陈键)