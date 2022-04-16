葛成

原标题：疫情下的汽车产业：一个零件“难倒”一众车企

资料图：汽车工厂生产线。(图文无关)张云 摄

中新财经4月16日电(葛成)春寒料峭，汽车行业也不太平。疫情影响下，车企“停产潮”最近出现蔓延，一场汽车产业链保供硬仗亦在正行。

“一辆车差一个零件都没法生产”

停产数天、复产10天、再次停产，是特斯拉上海工厂3月份以来的情况。特斯拉相关负责人对中新财经表示，特斯拉将随时根据政府的防疫政策来安排工作。而到目前，尚未传出特斯拉工厂复工的消息。

另，由于受疫情影响，位于吉林、上海、江苏等多地的供应链合作伙伴陆续停产，目前尚未恢复，蔚来4月9日宣布整车生产已经暂停。

与去年“缺芯”的形势有所不同，此轮车企面临的是多家零部件供应商停产，并不存在缺少某个零部件补装的可能。

“一辆车差一个零件都没法生产。”蔚来CEO李斌在回复蔚来停产时强调。而针对复产时间的问题，中新财经致信蔚来方面，截至发稿时，对方暂未回应。

除了特斯拉、蔚来等新能源车企外，不少传统车企也在本轮疫情中受到了冲击。

大众汽车集团发言人曾表示，一汽-大众长春工厂暂时关闭至4月5日，上汽大众的一个工厂则从4月1日至5日停产。至于何时恢复生产、哪款车型以及哪些零部件受到了影响，暂无具体消息。

4月14日，长城汽车旗下坦克品牌也发布公告称，受到上海、江苏、吉林等多地疫情影响，坦克300车型所涉及8家供应商伙伴停工、停运，坦克300车型已于4月14日起暂停生产。

不过，也有部分工厂提前部署降低疫情的影响。

上汽集团临港基地负责零件保供的高级经理蒋宁对中新财经表示，在意识到本次疫情可能影响生产后，临港基地与供应商建立了疫情报警机制，根据疫区范围进行了供应商排摸，对受疫情影响较重的供应商进行了抢运工作。

“4月，汽车产销面临不确定的状态，吉林省和上海市汽车产量占比超过20%，停产将会给乘用车产销会带来影响。”乘联会秘书长崔东树表示，“汽车产业具备产业链长、协同要求高的特点，核心生产和物流基地的停产，将会对更大范围产生影响。”

乘联会公布的数据显示，2022年一季度，汽车累计零售491.5万辆，同比下降4.5%，总体走势低于预期。

汽车行业的“惊涛骇浪”或在五月？

在整车生产企业的上游，零部件和原材料供应商也在受到疫情的冲击。

4月10日，动力电池行业巨头宁德时代所在的蕉城区发布通告，将对所有对外通道实施交通管制，除点对点无接触装卸、闭环管理货车以及应急车辆外，其他一切车辆禁止通行。针对交通管制导致停产的传闻，宁德时代回应称，公司已严格采取网格化管理措施，确保宁德基地有序开展生产。目前没有停产。

4月11日，汽车零部件巨头博世发布声明表示，为了遵守当地疫情防控措施，其在上海的一家生产家用热水系统的工厂以及吉林一家汽车零部件工厂已暂停生产。“位于上海和太仓市的汽车零部件工厂因采用‘闭环系统’仍在正常运营中。”

疫情冲击汽车产业链，作为碳动力电池的核心原材料之一碳酸锂，价格也逐步走低。4月14日，上海钢联报价显示，电池级碳酸锂均价跌2500元/吨，报49.25万元/吨，已跌破50万元关口。此前，因新能源汽车“爆火”，碳酸锂价格一路飙升。

有物流企业相关负责人向中新财经表示，近一段时间，各地交通政策变化较快，运输行业不确定性明显增强，部分省市高速公路出口关闭的现象时有发生，对道路运输工作产生了不小的影响。

4月15日，华为消费者业务CEO、智能汽车BU CEO余承东也在朋友圈发文称：“如果上海不能复工复产，5月之后所有科技、工业产业涉及上海供应链的，都会全面停产，尤其汽车产业。”他还表示，4月中旬开始，部分企业已经开始因上海等封闭导致供应链断供停产了。如此持续下去，产业经济损失将会很大。

近日，小鹏汽车CEO何小鹏也表示：“如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式，五月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。”

不过，他同时表示，好消息是目前部分部委和主管部门正在尽全力协调，并期望更多政府和主管部门的支持和共同努力。

畅通物流、保供产业链加速“进行”

近日，国务院联防联控机制印发《关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，交通运输部、商务部、国家邮政局、银保监会等部门纷纷举措，加速打通货运堵点，保障“大动脉”的畅通。

据交通运输部数据，根据各省(区、市)上报数据汇总统计，受疫情影响，截至4月14日24时，各省(区、市)高速公路共关闭收费站396个，占收费站总数的3.67%，比4月10日减少282个，下降了41.59%；共关停服务区140个，占服务区总数的2.12%，比4月10日减少224个，下降了61.54%。

近日，官方还上线了“汽车产业链供应链畅通协调平台”。工业和信息化部装备工业发展中心表示，平台将建立汽车产业链供应链企业问题诉求与反馈机制，帮助汽车产业链供应链企业及时反馈问题和解决实际困难。

在地方层面，在4月13日召开的吉林省疫情防控工作新闻发布会上，吉林省委宣传部常务副部长张宝宗表示，吉林省在确保防疫安全基础上，稳妥有序、精准支持企业复工复产，加强与上下游企业沟通协同，保持产业链、供应链稳定运转。(完)

(责编：罗知之、陈键)