人民网北京4月16日电 （记者余璐）记者从自然资源部获悉，2021年我国地质灾害防治工作取得积极成效。全国发生地质灾害4772起，造成的死亡失踪人数20多年来首次降至百人以下；全年成功预报地质灾害905起，涉及可能伤亡人员2.5万余人。汛前完成2.2万余处普适型监测点设备安装和并网运行。

在自然资源部召开的2022年全国汛期地质灾害防治工作视频会议上，记者了解到，2022年汛期我国气候状况总体为一般到偏差，地质灾害相对不易发的北方地区降雨偏多；极端天气气候事件增多地震频发，改变了我国地质环境背景条件。对此，自然资源部相关负责人表示，地质灾害防治战线同志要守土有责，尽心尽力，扎实推进地质灾害防治工作，及时防范化解风险，保持国泰民安的社会环境。

“2022年地质灾害防治工作将突出抓好两条线。一手抓要害，持续提升防治技术支撑能力。一手拼韧劲，充分发挥群测群防作用。”自然资源部相关负责人指出，在持续提升防治技术支撑能力方面，要持续开展1:5万地质灾害调查和重点区域1:1万地质灾害调查。加强科技攻关，充分挖掘陆地探测卫星等高精度InSAR数据潜力，扩大综合遥感应用范围，为基层识别隐患提供技术手段，集中解决“隐患在哪里”“结构是什么”关键问题，及时总结经验，发现问题弥补不足，2022年再完成2万处普适型监测预警点设备试用推广，努力探索解决“灾害何时发生”关键问题。

在充分发挥群测群防作用方面，要克服疫情影响，通过复盘总结、动员培训、案例警示等手段，让基层换届后的一线干部掌握群测群防工作流程，掌握隐患点情况。要畅通通讯手段，细化撤离避让方案，防范次生灾害。合理安排一线人员，提高专业技术与群测群防结合程度。

今年的地质灾害防治工作要把握哪几个重点？自然资源部相关负责人表示，一是从实际出发，对重大隐患综合考虑，谋划推进地质灾害避险搬迁;二是履职尽责，高度关注工程建设项目地质灾害防范，及时将调查、排查中发现的地质隐患及其构造情况与地方政府和有关工程单位充分沟通研究避险方案;三是充分发挥专家作用，帮助基层解决技术重大问题，加强基层技防力量。

“要高度重视部门间协调配合，加强与气象、水利、地震、应急、住房城乡、交通、能源等部门的协调联动和信息共享，做好强降雨时期和强烈地震发生后的会商研判、监测预警和应急响应工作，全力做好重点区域重点时段地质灾害防范。”上述负责人说。

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