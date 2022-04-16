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神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆

2022年04月16日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者赵竹青）北京时间2022年4月16日上午10时许，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场预定区域成功着陆。

(责编：赵竹青、高雷)

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