人民网北京4月16日电 （记者乔雪峰）“十三五”以来，我国农村邮政寄递物流服务水平得到显著提升，更加有力地支撑畅通城乡经济循环，有效助力精准扶贫、巩固脱贫攻坚成果，服务乡村振兴。

3月15日，国家邮政局新闻发言人、普遍服务司司长马旭林表示，“十三五”时期，各级邮政管理部门和邮政企业推进完成了空白乡镇邮政局所补建、建制村直接通邮、西部和农村地区邮政基础设施建设三大工程，实现“乡乡设所、村村通邮”，构建起覆盖城乡、惠及全民的农村邮政服务体系。

数据显示，“十二五”期间我国共补建8440个乡镇空白邮政局所，实现了乡镇全覆盖。目前，全国5.4万个局所70％在农村地区，邮政城乡公共服务均等化迈上了重要台阶。“十三五”期间，全国共解决了3.6万个建制村直接通邮问题，到2019年，全国55.6万个建制村实现了直接通邮，提前一年完成“十三五”任务目标。

此外，在完善三级物流体系建设方面，不断加强网络改造和设施配备，加快邮政村级服务站点建设，推进农村邮路汽车化，努力担当起农村物流高质量发展的先行角色。马旭林表示，各地邮政企业已建成县乡村电商仓配中心2191处，农村投递网点2.9万个，投递道段8.5万条；布局“邮乐购”电商服务站点35.5万个，打造“一站多能”综合便民服务平台。目前，农村地区邮政投递汽车已达2万辆，建制村汽车化投递率达30%。到2022年底邮政将实现80%的县农村投递汽车化。

在深化邮政与农村电商协同发展方面，国家邮政局加强政策引领，支持邮政电商助力脱贫攻坚，打造农特产品出村项目，多渠道解决农产品销售难、出村难等问题，促进农特产品、农用物资高效流通，不断积蓄农村产业转型和农民创业致富的新动能。“十三五”以来累计培育“一市一品”项目千余个，帮助147.6万贫困户增收50亿元，平均每户增收3388元。

在推动合作共享发展方面，国家邮政局加强组织谋划与系统推进，积极对接多方政策，创新发展行业内外合作模式，构建合作共赢的农村寄递物流生态圈。在推动部门间协同发力的同时，全力推进邮政快递合作，发挥邮政“乡乡设所、村村通邮”的优势代投快递企业快件下乡进村，进一步提升农村用邮群众的获得感、幸福感。目前，邮快合作已在31个省份全面推开，累计覆盖建制村23.9万个，覆盖率达到48.5%，帮助快递企业代投快件约4亿件。

马旭林指出，当前，邮政农村服务能力尚待提高，邮政服务农村电商供给不足，农村电商协同发展模式仍需创新。下一步，国家邮政局将持续强化农村邮政体系作用，健全县乡村三级邮政服务网络体系，完善乡村邮政基础设施，支持网络开放共享。支持县级邮件处理中心建设和乡镇邮政局所的升级改造，鼓励快递、电商等企业共同进驻、集约共享。深入开展邮快合作，加快推进乡村投递汽车化，推进农村客运、货运物流、邮政快递融合发展。

我国农村村落量大面广，布局分散、快递业务量少、物流成本高的问题较为突出。“在推进过程中，我们发现快递‘进村’容易‘驻村’难。”马旭林表示，下一步，国家邮政局将持续深入推进邮快合作，加强组织领导，争取政策资金支持，进一步完善邮政快递合作运行模式、衔接服务标准，继续优化邮政网络组织、增强运力人力、提升服务质量，着力提升建制村快件代投量，使邮快合作成为快递进村的重要方式。

目前，全国3000余处抵边自然村仍有三分之二尚未实现直接通邮，投递员将邮件投递到建制村后，多由自然村用户自取。这些抵边自然村大多位于高寒山地、戈壁沙漠和亚热带山岳丛林地区，地广人稀、交通不便或自然灾害频发。马旭林表示，为落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》“实现抵边自然村邮政普遍覆盖”的要求，国家邮政局拟定了三年行动方案，正在征求意见。下一步将会同中国邮政集团有限公司共同印发行动方案，推动抵边自然村邮政普遍覆盖工作有序推进。到“十四五”末，全国范围抵边自然村总体实现频次稳定、安全便捷、邮件投递到村的邮政服务，边境邮政基础设施建设将更加完善，邮政网络更加健全，服务水平明显提升。

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