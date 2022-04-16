2022.4.16 11:05 更新

航天员叶光富安全顺利出舱，接受总台记者采访。叶光富说：“就在此刻我实现了飞天梦想，可以自豪地向祖国报到，目前我们的身体都很好，请放心！”

2022.4.16 10:58 更新

航天员王亚平安全顺利出舱，接受总台记者采访。王亚平说：“此刻我们已经回到了祖国的怀抱，真的是很开心，给大家报个平安。同时，我也想跟我的女儿说，‘摘星星’的妈妈回来了！”

2022.4.16 10:48 更新

航天员翟志刚安全顺利出舱，接受总台记者采访。翟志刚说：“感觉非常良好，向祖国和人民报告！我们圆满完成任务，现在已返回地面。”

2022.4.16 10:47 更新

三名航天员陆续出舱。

2022.4.16 10:15 更新

神舟十三号载人飞船三名航天员报告身体状态良好。

2022.4.16 10:13 更新

航天员身体状态检查正常。

2022.4.16 10:07 更新

神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆，地面搜救、医监医保、飞船系统人员协同配合进行处置，医监医保人员正在检查航天员身体状况。

2022.4.16 10:03 更新

神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆，救援人员正在进行现场处置。

2022.4.16 09:56 更新

神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆。

2022.4.16 09:46 更新

神舟十三号载人飞船正在返回，返回舱落点第三次预报发出。

2022.4.16 09:42 更新

神舟十三号载人飞船返回舱主降落伞打开。

2022.4.16 09:41 更新

神舟十三号载人飞船正在返回，返回舱出“黑障”区。

2022.4.16 09:37 更新

神舟十三号载人飞船正在返回，地面光学设备捕获返回舱图像。

2022.4.16 09:34 更新

神舟十三号载人飞船正在返回，返回舱落点第二次预报发出。

2022.4.16 09:30 更新

神舟十三号载人飞船开始进行推返分离。

2022.4.16 09:19 更新

神舟十三号载人飞船正在返回，返回舱落点第一次预报发出。

2022.4.16 09:11 更新

神舟十三号载人飞船返回制动结束，进入惯性滑行阶段。神舟十三号乘组接龙报告：“感觉良好！”

2022.4.16 09:09 更新

神舟十三号载人飞船返回制动开始，发动机点火让飞船减速。

2022.4.16 08:45 更新

神舟十三号搜救回收空中分队即将飞赴待命空域，总台央视记者将跟随空中分队抵达着陆现场。按照预定计划，神舟十三号载人飞船返回舱将于今天在内蒙古境内的东风着陆场着陆。

2022.4.16 07:38 更新

总台央视记者随地面搜救车队赶往返回舱预定落区。

2022.4.16 07:00 更新

据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年4月16日0时44分，神舟十三号载人飞船与空间站天和核心舱成功分离，神舟十三号航天员乘组在空间站组合体工作生活了183天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。分离前，航天员乘组在地面科技人员的配合下，完成了空间站组合体状态设置、实验数据整理下传、留轨物资清理转运等撤离前各项工作。后续，神舟十三号载人飞船返回舱将在地面指令控制下择机返回。

(责编：赵光霞、赵欣悦)