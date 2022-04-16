新华社北京4月16日电（记者王希）今年一季度，中央企业经济效益快速增长，实现营业收入9万亿元、利润总额6179亿元、净利润4723亿元，同比分别增长15.4%、14.6%、13.7%；上缴税费7348亿元，同比增长20.9%。

4月16日，国务院国资委召开视频会议，通报中央企业一季度经济运行情况，分析形势、压实任务，对今年重点工作进行再动员再部署。这是记者从此次会议上了解到的信息。

来自会议的信息显示，今年一季度，中央企业经济运行质量进一步改善，研发经费投入、年化全员劳动生产率不断提高，整体资产负债率保持稳定，固定资产投资平稳增长。

会议强调，面对严峻复杂的外部形势和经济运行不确定性不稳定性因素明显增多的情况，中央企业要进一步坚定信心，坚持目标不动摇，主动作为、应变克难，以更加扎实有力的举措坚决完成全年经营目标任务。

此次会议上，国资委党委书记、主任郝鹏代表国资委与中央企业负责人签订了2022年度和2022-2024年任期经营业绩责任书。

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