新华社酒泉4月16日电（记者任军川、于嘉）当“太空三人组”离开地球时，大漠胡杨用翩飞的金叶为他们“饯行”。秋去春来，绿意萌发的戈壁梭梭喜迎他们归来。

16日，神舟十三号航天员乘组结束为期6个月的太空“出差”，回到地球的怀抱。

当日破晓前，搜救队员已整装待发。东风着陆场周边各个点位，警卫人员部署到位。人们不时仰望天空，期待着，盼望着……

时间一分一秒过去，阵阵风声让戈壁滩显得更加寂静。不知过了多久，耳畔忽然响起直升机的轰鸣声。数分钟后，天空传来“嘭”的一声巨响。

“看见了！看见了！主降落伞打开了！”有人高声喊道。

人们目不转睛地盯着天空，只见红白相间的主降落伞吊挂着返回舱徐徐降落。

9时56分，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。

在天空盘旋的直升机随之缓缓降落，地面分队的车辆也向着陆点疾驰而来。

万众瞩目下，返回舱舱门打开，医监医保人员上前与航天员交流。航天员翟志刚、王亚平、叶光富出舱后表情轻松，挥手向大家致意。

警戒线外围，人们欢呼“欢迎回家”，并纷纷举起手机和相机拍照，定格这珍贵的历史瞬间。

参与着陆场外围保障工作的内蒙古额济纳旗边境管理大队政治教导员巴达日勒图说，能为国家航天事业出一份绵薄之力，感到无比光荣。

额济纳旗赛汉陶来苏木牧民达布西拉图提前2天将放养的40多峰骆驼赶回圈中。“我们一直关注着三位航天员的动态。”达布西拉图说，“他们返回到离我家不太远的地方，我非常自豪。”

额济纳旗小学四年级学生杨惜彤一大早就守候在电视机前，收看返回舱返回直播画面。“之前看‘天宫课堂’上的实验，觉得很神奇。我要好好学习，长大后像王亚平阿姨一样，探索宇宙奥秘。”她说。

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