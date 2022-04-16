新华社酒泉4月16日电 题：太空归来，“感觉良好！”——神舟十三号航天员“回家”侧记

新华社记者丁增义、黄一宸、米思源

北京时间4月16日9时56分，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。在空间站执行飞行任务半年之久的航天员翟志刚、王亚平、叶光富安全顺利出舱，向迎接他们的人群挥手致意。

这片广袤无垠的沙漠戈壁，见证了神舟十三号载人飞船的出征和凯旋，也记录了中国载人航天事业一段“感觉良好”的铿锵步伐。

16日0时44分，神舟十三号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离。在距离地面400公里的太空，“太空出差三人组”踏上归程。

此时，从东风航天城仰望太空，正是月圆之夜。3位航天员归途迢迢，明月相伴。

16日上午，神舟十三号载人飞船返回舱穿越“黑障区”，进入着陆场上空后，巨大的主降落伞迅速打开。那红白相间的伞花，绽放在空中，分外醒目美丽。

此时此刻，可以用神舟十三号航天员在太空创造的“金句”——“感觉良好”来形容现场人群的心情。

2021年11月7日，神舟十三号航天员乘组首次在轨开展出舱活动，3位航天员联袂抛出一段“群口相声”——翟志刚的“我已出舱，感觉良好”，王亚平的“我一会儿出舱，感觉良好”，叶光富的“我下次出舱，感觉良好”，彰显了中国航天员的乐观与自信，瞬间刷屏。

这样的良好感觉，充盈着他们在太空“出差”的6个月时光。

9时56分，返回舱成功着陆，如烟的尘土在戈壁滩上腾起数米之高。

“我是神舟十三号，我已安全着陆，返回舱正立，01感觉良好。”“02感觉良好。”“03感觉良好。”落地不久，航天员翟志刚、王亚平、叶光富在返回舱内接力给大家报平安。

一句“感觉良好”，是中国航天员经过重大考验、突破重重挑战后，真情实感的自然流露。

事实上，为了让航天员在太空工作生活“感觉良好”，中国航天科技工作者付出了巨大努力。据航天科技集团五院载人飞船系统总体设计师、神舟十三号回收试验队技术负责人彭华康介绍，神舟十三号载人飞船“回家”首次采用快速返回模式。飞船从与空间站分离到返回舱降落东风着陆场，用时仅9个多小时，大大减少了航天员“舟车劳顿”之苦。

在医监医保人员的帮助下，翟志刚首先出舱，坐上地面人员为其准备的航天员专用座椅。他面带微笑，表示感觉非常良好，并向祖国和人民报告，圆满完成任务。

王亚平面带微笑向大家报平安，并对着镜头告诉女儿：“摘星星的妈妈回来啦！”

首次飞天的叶光富最后出舱，面对人群做了个“点赞”“比心”的手势。他在接受采访时表示：实现了飞天梦想，可以自豪地向祖国报到！

3名航天员先后进入医监医保车。酒泉卫星发射中心研究员、载人航天工程着陆场系统副总设计师卞韩城告诉记者，针对航天员6个月长期在轨驻留返回地面后的医监医保需求，他们新研了航天员专用座椅、航天员医监医保车、航天员医监医保帐篷，形成航天员医监医保保障新模式。

航天员的“回家”第一餐也准备得非常充分。在返回舱着陆现场，中国航天员科研训练中心着陆场医监医保主任设计师吴元亮告诉记者，地面工作人员还为航天员准备了花卷、小米粥、咸菜等清淡素食。

为了神舟十三号航天员“感觉良好”归来，无数航天人在背后默默奉献。中国航天人接续攻关，实现了一项项关键技术的突破，取得了一个个辉煌成就，中国航天事业越来越“感觉良好”。

太空浩瀚，征程漫漫。中国航天人奋楫星海的脚步从未停滞。今天，从太空“出差”归来的3位航天员再次踏上祖国大地。这是神舟十三号载人飞行任务的结束，也是中国航天接续奋斗的再出发！

路漫漫其修远兮。

这一路，荆棘密布；这一路，繁花遍地！

(责编：胡永秋、杨光宇)