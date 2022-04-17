余建斌 奉青玲 张 艳

4月，位于巴丹吉林沙漠中的东风着陆场，一望无垠。

16日清晨，东风着陆场，地面分队、机动搜救分队、搜救预备分队纷纷向预设待命点机动。7时许，伴着螺旋桨旋转发出的轰鸣声，5架直升机成梯次起飞。

“轨道舱分离”“制动开始”“推进舱分离”“飞船进入大气层”……北京航天飞行控制中心发出的一声声返回指令，让每一位迎接航天员回家的队员更加全神贯注。

返回舱进入黑障区，天地通信暂时中断。短短的几分钟，东风指挥大厅内每一双眼睛都紧紧盯着显示大屏。

“返回舱出黑障！”大家松了口气。飞船沿着预定轨道，正向东风着陆场飞奔而来。与此同时，西安卫星测控中心测控大厅内，科技人员正在通过测控分队传来的返回舱数据快速计算理论落点，并及时提供至空中、地面分队。

主降落伞打开了！返回舱降落的速度瞬间放缓。红白相间的巨型降落伞牵着返回舱缓慢降落，宛如花朵盛开在天地之间。

“北京，雄鹰报告：空中分队向返回舱收拢飞行！”指挥机上，首次担任载人飞船搜索回收任务雄鹰调度主岗的龙坤明下达调度口令。此次任务中，龙坤明要下达80多条调度指令，这是最令他紧张的一条。

一时间，空中、地面分队全速向着陆点收拢，沉寂的戈壁滩引擎轰鸣、尘土漫天。

“砰！”随着一声巨响，返回舱安全着陆。

直升机第一时间靠近并降落，空中分队队员迅速着手进行现场处置。国旗手冯毅冲到离返回舱最近的地方，架设底座，旋拧旗杆，展开国旗，一气呵成。迎风飘扬的五星红旗成为戈壁上闪亮的风景。“去年我是开舱手，今年是国旗手。在着陆现场升起国旗，特别光荣。”

“我要准备开舱门了，你们注意安全。”开舱手苏黎明对着舱内的航天员提醒。27岁的苏黎明是神舟十二号搜索回收任务的国旗手，如今与“师傅”冯毅互换岗位。平衡完舱内外气压，舱门被缓缓拉开。

11时5分，神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富全部安全顺利出舱，身体状态良好，进行着重力再适应。

不远处，3辆橘色的方舱车格外醒目，它们是首次参与任务特制的医监医保车。“4月的戈壁滩风沙大，航天员太空驻留时间长，我们专门为航天员量身定制了医监医保车，航天员将在这里吃到返回地球的第一餐。”酒泉卫星发射中心医院航天员医疗救护队队长吴冬惠说。

3位航天员在工作人员的护送下，乘坐升降梯进入“单人单间”的医监医保车，随后，生理数据采集、健康体检、生活护理等依次进行。

“感觉非常良好，向祖国和人民报告，我们圆满完成‘神十三’飞行任务！”翟志刚在现场接受采访时说。

“真的是很开心很开心。同时我也想跟我的女儿说，摘星星的妈妈回来了！”向人群挥动着双手，王亚平脸上绽放着笑容。

“我也实现了飞天梦想，可以自豪地向祖国报到！”叶光富说。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)